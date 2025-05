Die Circus SE und die REWE Markt GmbH, Zweigniederlassung West, bringen gemeinsam eine Weltneuheit in deutsche Supermärkte: Ab Herbst 2025 startet ein exklusiver Pilotversuch, bei dem vollautonome Küchenroboter der Serie CA-1 in mehreren REWE-Filialen zum Einsatz kommen. Ziel: Die Integration robotergestützter Frischeküche direkt am Point of Sale - ein Konzept, das Technologie, Nahversorgung und Kundenerlebnis auf eine völlig neue Stufe hebt. Pilotprojekt mit Signalwirkung - REWE testet Zukunft des Einkaufens In der achtmonatigen Testphase erhält REWE drei CA-1-Einheiten samt cloudbasierter Circus ...

