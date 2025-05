Baierbrunn (ots) -Welche Altersgrenze gibt es bei Blutspenden? Komme ich überhaupt als Spender infrage? Wie erhole ich mich möglichst schnell? Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.Wie viel Blut wird gespendet?Gespendet wird etwa ein halber Liter Blut - die meisten Menschen haben rund vier bis sechs Liter Blut, abhängig von Geschlecht, Gewicht oder Muskelmasse.Wer kann Blut spenden?Blut spenden können alle über 18 Jahre mit einem Gewicht über 50 Kilogramm. Vor der Spende wird der Hämoglobinwert gemessen, er muss bei Frauen höher als 12,5 und bei Männern höher als 13,5 sein. Manche Medikamente sowie Insulin bei Diabetes sind Ausschlussgründe, auch frische Tattoos, OPs oder Impfungen. Weitere Infos gibt es bei der DRK-Blutspende-Hotline 0800/119 49 11 oder unter www.blutspendedienst.com.Gibt es eine Altersgrenze?Im Jahr 2023 wurde die Altersgrenze für Blutspender aufgehoben, man ist also nie zu alt zum Spenden. Die Regelung hat der Gesetzgeber angepasst. Doch zählt der Einzelfall. Ein Arztgespräch ist nötig, und der Allgemeinzustand entscheidet.Welche Arten der Spende gibt es?Neben der Vollblutspende gibt es auch die Möglichkeit, nur Thrombozyten (Blutplättchen) zu spenden oder nur Blutplasma. Sie werden schneller nachgebildet als die roten Blutkörperchen (Erythrozyten), die für den Sauerstofftransport zuständig sind. Dafür muss man für die Spende mehr Zeit einplanen, da die Bestandteile aus dem Blut gefiltert werden. Der Rest fließt zurück. Da sich Thrombozyten zur sehr kurz halten, sind Kliniken sehr froh über Spenderinnen und Spender - ganz besonders um die Feiertage herum und im Sommer.Muss ich nach der Blutspende etwas beachten?Möglichst schnell erholen kann man sich nach der Blutspende, indem bereits vorher viel Wasser trinkt, möglichst drei Liter. Auch gut essen sollte man, aber keine allzu fettigen Mahlzeiten. Wenn der Blutbeutel voll ist, sollte man unbedingt noch mindestens zehn Minuten vor Ort bleiben: erst im Liegen, dann im Sitzen. Danach gibt es einen Imbiss, ihn sollten man zu sich nehmen. Nach der Spende gilt: mindestens am Tag der Spende keine großen Anstrengungen. In den Wochen danach: eisenreiche Ernährung, etwa mit Hülsenfrüchten, Fleisch und eisenreichem Gemüse. Informationen gibt es auch auf www.blutspende.de.Wo kann ich Blut spenden?Größter Organisator von Blutspenden in Deutschland ist der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes. Auch andere Verbände wie die Malteser und einige große Kliniken bieten die Möglichkeit, Blut zu spenden. Oft gibt es dafür eine Aufwandsentschädigung.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 5A/2025 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6025651