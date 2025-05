DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Montagvormittag knapp im Plus. Nach dem Rücksetzer am Freitag deutet sich einen kleine Erholung an. Weitere Rücksetzer sollten nach Einschätzung der Marktstrategen der Helaba allerdings ins Kalkül gezogen werden. Der Juni-Kontrakt steigt um 8.28 Uhr um 12 Ticks auf 131,01 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,06 Prozent und das Tagestief bei 130,69 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 35.712 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 119,16 Prozent.

Die Woche wird dominiert von der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend sowie derjenigen der Bank von England (BoE) am Donnerstagmittag. Während bei der BoE eine Zinssenkung um 25 Basispunkte zu erwarten sei, setze nur eine sehr kleine Minderheit bei der US-Notenbank auf eine geldpolitische Lockerung, heißt es.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2025 02:37 ET (06:37 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.