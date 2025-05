Was tun?: Sell in May? Jetzt wird's richtig spannend!

Anzeige / Werbung

S&P 500 mit Death Cross - Siemens Energy vor technischer Wende - Zwei starke Short-Chancen im Fokus!

Liebe Spekulantinnen und Spekulanten,

es ist wieder soweit: Die alte Börsenregel "Sell in May and göaway" steht wieder im Rampenlicht - und diesmal könnte sie mehr Gewicht haben als je zuvor! Die Sommermonate sind historisch gesehen ohnehin ein gefährliches Pflaster für Anleger: Weniger Liquidität, politische Unsicherheiten und fehlende Impulse sorgen regelmäßig für scharfe Korrekturen oder zähe Seitwärtsphasen.

Doch 2025 bringt eine neue Dimension der Vorsicht mit sich: Im S&P 500 hat sich ein "Death Cross"gebildet - das gefürchtete technische Signal, bei dem die 50-Tage-Linie unter die 200-Tage-Linie fällt. Die Botschaft ist klar: Der Bullenmarkt steht auf der Kippe!

Technisch überkauft - Korrekturgefahr steigt!

Der Markt hat sich in einer V-förmigen Rally nach oben geschraubt - züschnell, züsteil, züspekulativ! Wir sehen klare Anzeichen für eine überkaufte Lage. Wer jetzt noch blind long bleibt, spielt mit dem Feuer.

Quelle: WallstreetOnline.de

Unsere Antwort: Short-Strategie mit DAX Discount-Put (WKN: MJ2SYP)!

Wir setzen antizyklisch - und bereiten uns auf einen heißen Börsensommer vor. Wer clever ist, sichert jetzt mit einem Discount-Put ab oder geht gezielt auf fallende Kurse! Bei dem oben genannten DAX Discount-Put steigen Sie bei etwa 1,55 EUR ein und setzen den Stopp-Loss bei 1,08 EUR. Innerhalb der Gewinnzone, entscheiden sie bitte selbst über Ihren Ausstieg, und das Nachziehen des Stopp-Loss-Kurses.

SIEMENS ENERGY: 860?% Plus - jetzt droht die Wende!

Was für eine Show! Siemens Energy hat in den letzten zwölf Monaten über 860?% Kursplus hingelegt - von 7?EUR auf über 72 EUR in der Spitze! Eine der spektakulärsten Comebacks der DAX-Geschichte. Doch jetzt kommts:

Überkauft. Überbewertet. Überreif.

Die Rally wurde durch positive News und Prognoseanhebungen befeuert, doch die Luft wird dünn. Der Kurs liegt meilenweit über seinen gleitenden Durchschnitten - ein klassisches Warnsignal für eine technische Übertreibung. Und auch fundamental ist die Bewertung ambitioniert!

Quelle: WallstreetOnline.de

Korrektur voraus? Wir sind bereit - mit dem Short-Zertifikat WKN: UJ5KV9!

Wer bei Siemens Energy jetzt nicht absichert oder auf Rücksetzer setzt, verpasst womöglich eine gute Trading-Chance. Wir sehen hier kurzfristig massives Potenzial für eine Gegenbewegung - und positionieren uns! Kaufen Sie das obige Zertifikat zu etwa 13,- EUR und setzen Sie einen Stopp-Loss bei 9,10 EUR. Läuft der Trade in die Gewinnzone, handeln Sie bitte selbstständig, wann Sie aussteigen, oder wie Sie den neuen Stopp-Loss platzieren, wie beim DAX-Zertifikat beschrieben.

Fazit:

Der Sommer steht vor der Tür - und für Anleger wird's heißer denn je. Zwei glasklare Short-Setups stehen bereit. Wer jetzt handelt, sichert sich die besten Chancen auf starke Gewinne in einem schwierigen Marktumfeld.

Happy Trading und viel Erfolg wünscht Ihnen das Team von

Spekulanten Insider

Risikohinweise und Haftungsausschluss:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere, vor allem aber in Hebelzertifikate, ist mit hohen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es jederzeit züerheblichen Kursverlusten bis hin zum Totalverlust kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in Hebelzertifikate, (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen. Aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiköbis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei Spekulanten Insider vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von Spekulanten Insider für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von Spekulanten Insider dienen ausschließlich züInformationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der Spekulanten Insider-Publikationen kein Beratungsvertrag züStande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet.

Die Herausgeberin und Autoren der Spekulanten Insider-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater. Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch Spekulanten Insider veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von Spekulanten Insider enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den Spekulanten Insider-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben züInteressenskonflikten!

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Aktienbestände oder Zertifikate in den Unternehmen, behalten sich aber vor, diese züjedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zükaufen und wieder züverkaufen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein Beratungsmandat mit den besprochenen Unternehmen und erhalten hierfür kein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von Spekulanten Insider ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen. Ergänzend hierzügilt zudem der Disclaimer der JS Research GmbH unter dem folgenden Link: https://www.js-research.de/disclaimer-agb/

Medieninhaber & Herausgeber:

JS Research GmbH

Bergmannsweg 7A

59939 Olsberg

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Jörg Schulte

Enthaltene Werte: DE000MJ2SYP0,DE000UJ5KV91