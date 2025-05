All-in-One-Plattform für Earnings Calls, Pflichtveröffentlichungen, IR-Webseiten, Pressemitteilungen und Analysen

NEW YORK, May 05, 2025, der weltweit einzige Anbieter einer vollständig integrierten Plattform für Public Relations- und Investor Relations-Kommunikation, stellt mit IR Hub eine leistungsstarke neue Lösung vor, die speziell für die wachsenden Anforderungen der heutigen Investor Relations-Arbeit entwickelt wurde.

In enger Zusammenarbeit mit IR-Profis entwickelt, vereint IR Hub wichtige Tools in einem einzigen, anpassbaren Kontrollzentrum - und ermöglicht Teams, smarter zu arbeiten, schneller zu handeln und Stakeholder effektiver einzubinden.

"Investor Relations waren noch nie so komplex - kleinere Teams, knappere Zeitpläne und höhere Erwartungen sind zur neuen Normalität geworden", sagte Erik Carlson, Chief Operating Officer bei Notified. "IR Hub soll Teams die Kontrolle zurückgeben. Es bietet die Einfachheit, Transparenz und Einblicke, die notwendig sind, um Equity Stories wirkungsvoller zu erzählen. Und das ist erst der Anfang - wir definieren die Zukunft der IR-Kommunikation bei Notified neu, und ich freue mich auf weitere Funktionalitäten, die noch folgen werden."

IR Hub unterstützt Teams dabei, den sich wandelnden Anforderungen von heute gerecht zu werden - durch schnelleres Arbeiten, bessere Informiertheit und die Vereinfachung alltäglicher Aufgaben. Dabei bietet die Plattform folgende Vorteile:

Größere Kontrolle durch optimierte Arbeitsabläufe und ein zentrales Portal für die gesamte IR-Kommunikation.

durch optimierte Arbeitsabläufe und ein zentrales Portal für die gesamte IR-Kommunikation. Umfassende Einblicke mit Echtzeit-Analysen und Berichten zur Steuerung der Strategie.

mit Echtzeit-Analysen und Berichten zur Steuerung der Strategie. Mehr Sicherheit durch das Nachverfolgen von Änderungen sowie geringere Komplexität.



Zu den wichtigsten neuen Funktionen gehören:

Vereinfachte Anmeldung: Ein einziges sicheres Login für zentrale Übersicht und Kontrolle über das gesamte Account.

Ein einziges sicheres Login für zentrale Übersicht und Kontrolle über das gesamte Account. IR-Kontrollzentrum : Eine Echtzeit-Dashboard-Ansicht der Events, Aktivitäten und Website-Updates.

: Eine Echtzeit-Dashboard-Ansicht der Events, Aktivitäten und Website-Updates. Webseiten-Tracker: Änderungen an IR-Webseiten unmittelbar nachverfolgen, prüfen und freigeben.

Änderungen an IR-Webseiten unmittelbar nachverfolgen, prüfen und freigeben. E-Mail-Alert : Zustellung, Öffnungsraten, Klicks beobachten und mühelos in Form von aussagekräftige Übersichten exportieren.

: Zustellung, Öffnungsraten, Klicks beobachten und mühelos in Form von aussagekräftige Übersichten exportieren. Verbesserte IR-Events : Veranstaltungen eigenständig planen, inklusive Buchung bevorzugter Moderatoren sowie individuell konfigurierbarer Anpassung des Erscheinungsbilds im eigenen Corporate Design.

: Veranstaltungen eigenständig planen, inklusive Buchung bevorzugter Moderatoren sowie individuell konfigurierbarer Anpassung des Erscheinungsbilds im eigenen Corporate Design. Erweiterte Webseiten-Analytik: Nutzungsverhalten über den Zeitverlauf verfolgen, Bedürfnisse der Zielgruppe besser verstehen und kanalübergreifendes Reporting - mit Unterstützung von Adobe®.

"Die Aufgaben der Investor Relations erstrecken sich von der strategischen bis zur administrativen Ebene und sie sind sehr vielfältig", betont Katie Keita, IR Lead bei Kneat.com, die IR Hub bereits als Beta-Kunde genutzt hat. "Ein Tool, das mir hilft, beides effizienter und an einem Ort zu erledigen, ist unbezahlbar."

Als einziger Technologieanbieter, der alle erforderlichen IR-Kommunikationslösungen aus einer Hand bietet, ermöglicht Notified IR-Verantwortlichen jetzt eine zentrale Übersicht und vollständige Kontrolle über die Unternehmenskommunikation - und macht den Einsatz fragmentierter Tools überflüssig. Diese neueste Innovation ist nur der erste Schritt einer Reihe bedeutender Produktverbesserungen, die für 2025 geplant sind.

Weitere Informationen über IR Hub und die umfassende Suite der IR-Lösungen von Notified finden Sie hier: https://www.notified.com/ir-services.

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link klicken

Über Notified

Wir sind Notified- Your story goes here. Als einziger Technologiepartner, der sowohl auf Investor Relations als auch auf Public Relations spezialisiert ist, helfen wir Kommunikationsteams, ihre Unternehmensgeschichte zu lenken und zu verbreiten. Unsere vollständig integrierten PR- und IR-Plattformen optimieren jeden Arbeitsschritt. Egal, ob es darum geht, die richtigen Medien zu erreichen, Pressemitteilungen zu versenden und auszuwerten oder neue IR-Websites zu entwerfen, Investorentage, Earnings Releases und Pflichtmitteilungen zu verwalten. GlobeNewswire verknüpft beide Welten miteinander. Es ist eines der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Netzwerke für die Veröffentlichung von Pressemitteilungen, das seit über 30 Jahren namhafte Unternehmen unterstützt. Zusammen helfen wir Kommunikatoren dabei, die Welt besser zu informieren.

Notified, ein Unternehmen von EQ.

Medienkontakt

Frank Schwarz - schwarz@schwarzfinancial.com

+49 611 580 2929 0