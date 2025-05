FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Weg zu seinem Rekordhoch ist der Dax am Montag etwas gemächlicher angegangen. Nach seiner jüngsten Rally bis über 23.000 Punkte notierte der deutsche Leitindex in den ersten Minuten mit plus 0,11 Prozent bei 23.112 Zähler. Im Mittelpunkt bleibt die Hoffnung auf baldige Fortschritte bei möglichen Zollabkommen der USA mit anderen Ländern.

Der Start in den Mai war Ende der vergangenen Woche mit einer Fortsetzung der Erholungsrally geglückt. Sie hatte deutschen Leitindex weiter in die Nähe seiner Bestmarke von 23.476 Punkten gebracht. Seit dem Ausverkauf Anfang April im Sog der von den USA losgetretenen Zollkonflikte, der erst bei 18.489 Dax-Punkten sein Tief gefunden hatte, hat der Index um ein Viertel zugelegt. Für Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets war rückblickend der Einbruch der Kurse im April eine normale Korrektur in einem intakten Bullenmarkt.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen zog am Montagvormittag um 0,27 Prozent auf 29.408 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab hingegen um 0,3 Prozent nach.

Unternehmenszahlen stehen hierzulande mit Ausnahme des Autozulieferers Stabilus keine an. In London holen Anleger den 1. Mai nach, die Börse dort bleibt deshalb zum Wochenanfang geschlossen und Impulse von dort somit aus. Auch in Asien ruht der Handel an den großen Marktplätzen in Japan, China und Südkorea./ajx/mis

