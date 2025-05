Im Goldsektor nimmt die Übernahmeaktivität erheblich zu - vor allem in Australien. Nachdem Northern Star sich das Entwicklungsunternehmen De Grey Mining einverleiben will, wurde heute Nacht der nächste Milliarden-Deal bekannt. Gold Road Resources teilte am frühen Montag mit, dass es der Übernahme durch das südafrikanische Unternehmen Gold Fields zugestimmt hat. Gold Fields bietet rund 3,7 Milliarden Australische Dollar für Gold Road. Das entspricht in etwa 2,39 Milliarden US-Dollar.Im Rahmen des ...

