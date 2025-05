Altcoins unter der Lupe: Diese Marken entscheiden bei XRP, Cardano und Co.

Die aktuelle Marktverfassung bleibt angespannt. In der TOTAL 3, also der Gesamtmarktkapitalisierung der Altcoins ohne Bitcoin und Ethereum, gab es zuletzt einen deutlichen Rückfall. Nachdem eine wichtige Unterstützungszone bei rund 794 Milliarden US-Dollar getestet wurde, bleibt der Markt unter Druck. Der nächste Support liegt erst bei 784 Milliarden - bis dahin ist noch etwas Luft nach unten. Kommt jetzt keine Gegenreaktion, könnte sich ein bärisches Szenario mit einer möglichen Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausbilden.

Litecoin, XRP & Cardano vor Entscheidung

Litecoin hat die Marke bei 85 US-Dollar verteidigt. Ein kleiner Ausbruch über 87 US-Dollar könnte kurzfristig Erleichterung bringen und den Kurs in Richtung 94 bis 97 US-Dollar tragen. Fällt LTC aber erneut unter die 85, wäre ein Rückfall auf 82 oder sogar 80 US-Dollar denkbar.

XRP hingegen kämpft an seiner letzten Bastion - der Support bei 2,12 US-Dollar ist entscheidend. Ein Bruch nach unten könnte den Coin in Richtung 2,05 oder sogar 1,95 Dollar drücken. Nach oben verschiebt sich der Breakout-Bereich mittlerweile auf rund 2,21 Dollar. Erst über diesem Level könnte XRP neue Dynamik entwickeln.

Auch bei Cardano sieht es verhalten aus. Die Zone um 69 Cent muss zurückerobert werden, um wieder in Richtung 71,7 oder gar 73 Cent zu laufen. Kritisch wird es erst unter 64,6 Cent - dann wäre mit weiterer Schwäche zu rechnen.

Solana, Chainlink & Co: Noch kein Befreiungsschlag

Solana testet erneut die Zone um 142 bis 148 US-Dollar. Ein Durchbruch nach unten könnte einen Rückfall auf 134 oder sogar 125 US-Dollar nach sich ziehen. Noch allerdings halten sich die Käufer zurück. Auch Chainlink hat mit 13,60 US-Dollar ein wichtiges Niveau im Blick. Sollte dieses nicht halten, droht ein Abrutschen bis auf 13 oder sogar darunter.

Quant konnte sich zuletzt noch einmal nach oben absetzen, zeigte dann aber einen impulsiven Abverkauf. Aktuell liegt der Kurs bei rund 89 US-Dollar. Die Region um 93 bleibt ein harter Widerstand. Erst über 90,7 US-Dollar eröffnet sich wieder Potenzial bis 92,7 oder gar 100 US-Dollar.

Polygon (MATIC) notiert knapp über 23 Cent. Ein Bruch über 24 Cent könnte neue Stärke bringen - bis dahin bleibt aber Abwarten angesagt. Gleiches gilt für VeChain (VET), wo erste Trades erst ab 25,7 Cent interessant werden.

Polygon Kurs der letzten Woche, Quelle: Coinmarketcap

FET hat ein neues Tief markiert. Jetzt kommt es darauf an, ob der Kurs rasch über 67,6 Cent klettern kann. Gelingt das nicht, droht ein Rücklauf auf 60 oder 58 Cent.

SUI verteidigt derzeit den Bereich um 3,13 Dollar. Doch ohne einen klaren Ausbruch über 3,50 Dollar bleibt auch hier Zurückhaltung geboten. Ähnliches Bild bei BitTensor (TAO): Ein Anstieg über 3,55 US-Dollar könnte neue Impulse liefern. Andernfalls bleibt das Risiko eines Rückfalls auf 3,24 US-Dollar bestehen.

