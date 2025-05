Krypto News: Warren Buffett geht in Rente - wechselt Berkshire Hathaway doch noch zu Bitcoin und Co.?

In der Finanzwelt gehört Warren Buffett bereits seit Jahrzehnten zu den bekannten Persönlichkeiten. Der US-amerikanische Unternehmer gilt als einer der erfolgreichsten Investoren der Welt und besitzt selbst ein geschätztes Vermögen von 170 Milliarden US-Dollar. Außerdem ist er seit 1965 der Vorsitzende und CEO von Berkshire Hathaway, einer der mittlerweile erfolgreichsten Holdinggesellschaften der USA. Dies brachte ihm den Spitznamen "Orakel von Omaha" ein.

In der Krypto-Welt gilt Buffett als einer der bekanntesten Kritiker, der mehrfach betont hatte, dass er und sein Unternehmen niemals in Bitcoin oder andere Kryptowährungen investieren werden. Jetzt gab er allerdings bekannt, dass er seinen Posten als CEO räumen wird. Ändert sich damit auch die Anlagestrategie von Berkshire Hathaway?

Alter Nachfolger, neue Muster? Setzt Berkshire Hathaway auf eine eigene Krypto-Reserve?

Bereits zum Ende des laufenden Jahres möchte der mittlerweile 94-jährige Warren Buffett seinen Posten laut Yahoo! Finance in dem Unternehmen räumen. Obendrein möchte er als seinen Nachfolger Greg Abel einsetzen, der bisher als Vize-Vorsitzender in der Holdinggesellschaft gearbeitet hatte.

Warren Buffett selbst erklärte erst vor einigen Jahren, dass Bitcoin das "Rattengift hoch zwei" sei und er allen Anlegern davon abraten würde, in den BTC-Token zu investieren. Doch zuletzt gab es einige Andeutungen des Unternehmers, die als eine Änderung dieser Einstellung interpretiert werden könnten. Erst vor wenigen Tagen erklärte er zum Beispiel, dass es eine gute Idee sei, "eine Vielzahl anderer Währungen" neben dem US-Dollar zu besitzen. Ob er damit auf Kryptowährungen anspielt oder nur die Fiat-Währungen anderer Länder meint, ist allerdings nicht klar.

JUST IN: Warren Buffett says it might be a good idea "to own a lot of other currencies" besides the US Dollar. pic.twitter.com/BSYvRRYTOy - Watcher.Guru (@WatcherGuru) May 3, 2025

Greg Abel selbst gilt als ruhig, langfristig und strategisch planend und zudem als vergleichsweise medienscheu. Bisher hat sich der US-Unternehmer, der selbst bereits seit über zwei Jahrzehnten bei Berkshire Hathaway arbeitet, nicht zu Bitcoin und Co. geäußert. Gerade im Hinblick darauf, dass zuletzt selbst Finanzgiganten wie BlackRock oder Fidelity stark in Kryptowährungen investiert haben, könnte es sich also nur um eine Frage der Zeit handeln, bevor auch der Warren-Nachfolger eine eigene strategische Krypto-Reserve aufbaut.

Spekulationen gibt es derzeit viele, doch wirkliche Informationen zu einer kommenden Anpassung der Anlagestrategie des Unternehmens sind nicht bekannt. Das Sentiment am Markt scheint aber durch diese Neuigkeit einen bullishen Push zu bekommen. Wie sich dies auf den Markt auswirken wird, werden die nächsten Tage zeigen, doch eine tiefergehende Analyse ist für viele Anleger durchaus nicht einfach. Gerade deshalb werden immer öfter KI-Agenten wie Mind of Pepe genutzt, um einen umfassenden Überblick über das Geschehen am Markt zu erhalten.

KI-Hilfe mit autonomen Möglichkeiten: Was bietet Mind of Pepe?

Das Konzept der KI-Agenten konnte sich erst in der jüngsten Vergangenheit etablieren und Projekte wie Mind of Pepe gehören zu den Ersten, die derzeit die Technologie weiterentwickeln. Dabei setzen die Entwickler auf eine "fortgeschrittene KI-Technologie", die "Analysen in Echtzeit" ausführen kann und soll. Doch was genau ist damit gemeint?

Mind of Pepe kann autonom mit einer Vielzahl an Plattformen, Influencern und der Krypto-Community agieren und so Informationen jeglicher Art sammeln, diese analysieren und die Anlagestrategie basierend auf dem Ergebnis anpassen. So werden zum Beispiel Daten und Nachrichten von dezentralen Anwendungen (dApps) genutzt, aber auch die sozialen Medien überprüft. Sogar eine Blockchain-Integration von Mind of Pepe ist möglich, um so eine umfassende Web3-Nutzung zu bieten.

Zwar befindet sich der native MIND-Token des KI-Agenten im Augenblick noch im Presale, doch steht das Launch-Datum bereits fest: Investoren können nur noch 26 Tage lang in den Mind of Pepe Coin investieren, der mittlerweile bereits über 8,7 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt hat.

Schon jetzt ist zudem das erste Staking-Programm aktiv: Wer noch heute in den MIND-Token investiert, kann diesen zu einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 261 Prozent anlegen.

