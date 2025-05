DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

De Guindos: EZB kann bezüglich Inflation optimistisch sein

Die Europäische Zentralbank (EZB) kann nach den Worten ihres Vizepräsidenten Luis de Guindos optimistisch im Hinblick auf die Inflationsentwicklung sein. "Unsere neuesten Prognosen zeigen, dass die Inflation ab Ende dieses Jahres sehr nahe an unserem Ziel von 2 Prozent liegen wird", sagte er der Zeitung Die Presse.

Opec+ hebt tägliche Fördermenge deutlich an

Die Mitglieder der Organisation Erdöl exportierender Staaten und die mit ihnen verbündeten Länder (Opec+) haben eine deutliche Anhebung ihrer Fördermenge beschlossen. Wie die Opec mitteilte, soll die tägliche Produktionsmenge im Juni gegenüber dem für Mai beschlossenen Niveau um 411.000 Barrel steigen. Die beteiligten Länder, darunter Russland, begründeten ihre Entscheidung mit dem Bestreben, angesichts niedriger Lagerbestände für Marktstabilität zu sorgen. Das nächste Treffen der Opec+ soll am 1. Juni stattfinden.

Trump und Berater weniger besorgt wegen Wirtschaft - Kreise

US-Präsident Donald Trump und seine Berater sind nach Aussage eines führenden Regierungsmitarbeiters weniger besorgt als zuvor über die Lage der Wirtschaft. Trump will nach seiner Aussage in dieser Woche wenigstens ein Abkommen mit einem Land ankündigen, das den hohen US-Einfuhrzöllen entkommen will und strebt im Gegenzug eine Reihe von Vorteilen an, darunter Vereinbarungen, dass Handelspartner mehr US-Waren kaufen und nichttarifäre Handelshemmnisse abbauen.

China erwägt Zugeständnisse im Fentanyl-Streit - Kreise

China prüft nach Aussage informierter Personen Möglichkeiten, die Bedenken der Trump-Regierung bezüglich Chinas Rolle im Fentanyl-Handel auszuräumen. Damit könnte ein Hindernis für den Beginn von Handelsgesprächen aus dem Weg geräumt werden. Wie die Personen sagten, hat Wang Xiaohong, Sicherheitschef des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping, in den vergangenen Tagen Erkundigungen darüber eingezogen, was das Trump-Team von China in Bezug auf die chemischen Inhaltsstoffe zur Herstellung von Fentanyl erwartet.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Apr Verbraucherpreise unverändert gg Vormonat

Indonesien BIP 1Q +4,87% gg Vorjahr (PROG +4,9%)

