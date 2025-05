Münster (ots) -Viele Arbeitnehmer stehen dem Betriebsarzt skeptisch gegenüber - dabei ist ein Besuch bei ihm längst mehr als nur ein gesetzlicher Pflichttermin. Dr. Leopold Lecheler, erfahrener Facharzt für Allgemeinmedizin mit der Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin aus Münster, unterstützt Unternehmen aller Branchen mit individuell zugeschnittenen Gesundheitskonzepten. Sein Ziel: Erkrankungen vorbeugen, Mitarbeitende stärken und Unternehmen langfristig erfolgreicher machen. Warum sich die Zusammenarbeit lohnt, wer davon profitiert - und welche Mythen dringend ausgeräumt gehören, erfahren Sie im folgenden Beitrag.Wenn das Wort Betriebsarzt fällt, gehen bei vielen Mitarbeitenden sofort die Alarmglocken an: "Will der Chef jetzt wissen, ob ich krank bin?", "Muss ich da hin?", "Wird das ein medizinisches Verhör?" - Diese und ähnliche Fragen zeugen von einer weit verbreiteten Unsicherheit rund um die Rolle des Betriebsarztes. Auch auf Arbeitgeberseite gibt es Missverständnisse - insbesondere bei kleinen Unternehmen, denen die gesetzliche Verpflichtung zur arbeitsmedizinischen Betreuung oft gar nicht bekannt ist. "Dass viele Beschäftigte den Gang zum Betriebsarzt mit Kontrolle oder Misstrauen verbinden, ist nicht nur ein großes Missverständnis - es ist ein echtes Risiko für die Gesundheit am Arbeitsplatz", warnt Betriebsarzt Dr. med. Leopold Lecheler. "Wenn Prävention mit Angst verwechselt wird, werden Chancen auf Früherkennung und Unterstützung liegen gelassen - mit teils fatalen Folgen für die Mitarbeitenden und das Unternehmen.""Ein Betriebsarzt ist kein Kontrolleur - sondern ein Türöffner zu mehr Gesundheit, weniger Ausfallzeiten und einem besseren Betriebsklima", fügt er hinzu. Der langjährige Betriebsarzt weiß, wovon er spricht: Als Inhaber seiner Praxis für Betriebs- und Allgemeinmedizin in Münster begleitet er seit Jahren Unternehmen verschiedenster Branchen - vom Handwerksbetrieb bis zum mittelständischen Industriezulieferer. Sein Anspruch: nicht nur gesetzliche Vorgaben abhaken, sondern echte Gesundheitskultur etablieren. Denn Dr. Leopold Lecheler und sein interdisziplinäres Team setzen auf einen ganzheitlichen Ansatz: Neben klassischen Pflichtuntersuchungen gehören auch präventive Bausteine wie Ergonomieberatung, Stressmanagement oder regelmäßige Gesundheits-Checks zum Repertoire - immer mit dem Ziel, nicht nur Krankheiten zu vermeiden, sondern Potenziale zu entfalten. "Ein Unternehmen, das Gesundheit als reine Kostenstelle sieht, hat den Kern des Erfolgs nicht verstanden - denn nichts ist teurer als ein ausgebrannter kranker Mitarbeiter", bringt es der Betriebsarzt auf den Punkt. Doch um genau diesen Wert der Arbeitsmedizin erlebbar zu machen, müssen die gängigen Missverständnisse rund um den Betriebsarzt vom Tisch. Daher räumt Dr. Leopold Lecheler im Folgenden mit den hartnäckigsten Mythen auf.Mythos 1: Der Betriebsarzt ist der verlängerte Arm der GeschäftsführungZunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass der Betriebsarzt als komplett unabhängige Instanz neben der Geschäftsführung existiert. "Als Betriebsarzt unterliege ich der ärztlichen Schweigepflicht - ganz gleich, wer mein Auftraggeber ist", betont Dr. Leopold Lecheler. Das bedeutet: Gesundheitsdaten von Mitarbeitenden bleiben vertraulich. Auch der Arbeitgeber erfährt keine Diagnosen oder sensiblen Details - höchstens, ob jemand für eine bestimmte Tätigkeit geeignet ist oder nicht.Gerade diese Neutralität ist schließlich entscheidend. "Wir sind nicht dafür da, Mitarbeiter zu überwachen, sondern sie zu unterstützen und gesund zu halten", erklärt der Betriebsarzt. Seine Praxis arbeitet dabei mit einem interdisziplinären Team aus Fachärzten und medizinischen Assistenten, das auf individuelle Beratung und Vorsorge spezialisiert ist.Mythos 2: Nur große Unternehmen brauchen einen BetriebsarztAuch der Glaube, dass kleine Unternehmen keinen Betriebsarzt benötigen, ist ein Irrtum - und ein weitverbreiteter obendrein. "Viele kleine Unternehmen wissen nicht, dass sie gesetzlich dazu verpflichtet sind, einen Betriebsarzt zu haben", weiß auch Dr. Leopold Lecheler. Der Gesetzgeber schreibt die arbeitsmedizinische Betreuung für jedes Unternehmen vor - unabhängig von Branche oder Größe. Das Ziel dieser Gesetze ist klar: Risiken sollen erkannt, Krankheiten vorgebeugt und ein gesunder Arbeitsplatz geschaffen werden - und das auch in kleineren Unternehmen.Die Praxis von Dr. Leopold Lecheler begleitet Unternehmen unterschiedlichster Branchen - vom innovativen Start-up bis hin zum etablierten Großkonzern. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Team seine Kunden in allen Fragen der Gesundheit am Arbeitsplatz: von Gefährdungsbeurteilungen und ergonomischer Beratung über Impfkampagnen bis hin zu individuellen Untersuchungstagen.Mythos 3: Der Betriebsarzt ist nur bei akuten Problemen gefragt"Arbeitsmedizin ist keine Reparaturmedizin - sie ist Prävention", entkräftet Dr. Leopold Lecheler auch diesen Mythos. Sein Konzept nennt er das "Gärtnerprinzip": Anstatt erst im Notfall einzugreifen, setzt er auf regelmäßige Pflege und vorausschauende Vorsorge. Das zeigt sich zum Beispiel bei Vorsorgeuntersuchungen, ergonomischen Arbeitsplatzbegehungen oder Beratungsgesprächen zu Stressbewältigung und Lebensstilfragen.Erleidet ein Mitarbeiter beispielsweise einen Herzinfarkt, steht der Betriebsarzt ihm eng zur Seite - von der Reha über die stufenweise Wiedereingliederung bis hin zur langfristigen Betreuung im Arbeitsalltag. Davon profitieren beide Seiten: Der Mitarbeitende erhält gezielte Unterstützung auf dem Weg zurück in den Beruf, während der Betrieb durch kürzere Ausfallzeiten und eine passgenaue Anpassung des Arbeitsplatzes entlastet wird.Mythos 4: Der Betriebsarzt kostet nur GeldDen Betriebsarzt automatisch mit hohen Kosten gleichzusetzen, ist ein weitverbreiteter Irrtum. Tatsächlich zahlt sich professionelles Gesundheitsmanagement in mehrfacher Hinsicht aus. Werden gesundheitliche Risiken frühzeitig erkannt, lassen sich krankheitsbedingte Fehlzeiten deutlich reduzieren. Vorsorgemaßnahmen und Impfungen beugen Ausfällen effektiv vor. Und selbst im Ernstfall kann eine schnelle betriebsärztliche Einschätzung dazu beitragen, zügig die passende Behandlung einzuleiten - ein klarer Vorteil für Mitarbeitende und Unternehmen gleichermaßen."In der Praxis erleben wir immer wieder, dass Unternehmen durch unsere Begleitung deutlich effizienter und gesünder aufgestellt sind", versichert Dr. Leopold Lecheler. Das steigert nicht nur die Produktivität, sondern auch die Mitarbeiterbindung - ein echter Wettbewerbsvorteil in Zeiten des Fachkräftemangels.Die Mission: Gesundheit fördern, Unternehmen stärkenDr. Leopold Lecheler bringt aus seiner früheren Tätigkeit in der chemischen Industrie umfassende Erfahrung mit: Dort hat er unter anderem Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt, mit Sicherheitsfachkräften zusammengearbeitet und Gesundheitsstandards implementiert - in einem Umfeld mit hohen Anforderungen an Sicherheit und Verantwortung. Dieses Know-how fließt heute in die Betreuung seiner Kunden ein. Gemeinsam mit seinem Team erstellt er individuelle Angebote, plant Untersuchungstage, führt ASA-Sitzungen durch und steht Unternehmen beratend zur Seite - immer mit dem Ziel, die Gesundheit der Mitarbeitenden zu stärken und das Unternehmen nachhaltig wettbewerbsfähig zu halten.Der Betriebsarzt steht somit für ein modernes, umfassendes und präventives Verständnis von Arbeitsmedizin. Sein Team bietet nicht nur die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen, sondern geht mit Engagement und Expertise weit darüber hinaus. Für Unternehmen jeder Größe ist das eine große Chance - nicht nur zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten, sondern auch zur aktiven Gestaltung einer gesunden und erfolgreichen Arbeitswelt.Sie möchten die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden stärken, Krankheitsausfälle reduzieren und gleichzeitig eine moderne Gesundheitskultur in Ihrem Unternehmen etablieren - ohne den Betriebsalltag aus den Augen zu verlieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Dr. med. Leopold Lecheler (https://www.betriebsarzt-lecheler.de/) auf und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch.Pressekontakt:Praxis Dr. Lecheler - Allgemeinmedizin - BetriebsmedizinDr. med. 