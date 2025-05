* Jetzt kommen die großen Player* Goldminen mit starkem Kaufsignal* Attraktive Bewertung

Liebe Leser,



seit Beginn des Jahres 2025 ist der Goldpreis, wie von uns prognostiziert, stark gestiegen. In der Spitze waren es bereits knapp 30%. Ein Ende dieses Aufwärtstrends ist nicht in Sicht, unsere zahlreichen Prognosemodelle zeigen nach wie vor nur in eine Richtung: steil nach oben. Besonders erwähnenswert ist die Entwicklung der Short-Positionen der Hedger, also sehr gut informierter Marktteilnehmer im Edelmetallsektor. Trotz des enormen Kursanstiegs haben ihre Short-Positionen noch keine Extremwerte angenommen. Seite Anfang Februar wurden sie sogar um über 40% reduziert. Das ist ein sehr bullishes Zeichen.



Die Leser unseres Börsenbriefes Krisensicher Investieren sind seit Beginn der Goldhausse mit einem großen Goldanteil investiert und haben entsprechend stark von dem Anstieg des Goldpreises profitiert. Doch wie bereits erwähnt, ist es für einen Einstieg bei weitem noch nicht zu spät. Unsere Analysen ergeben, dass wir uns gerade erst am Anfang der zweiten von insgesamt drei Phasen einer typischen Hausse befinden.



In dieser zweiten Phase werden die Presse und ein größerer Anteil der Anleger langsam auf die Kursgewinne aufmerksam und springen auf den fahrenden Zug auf. Diese Phase hält für gewöhnlich lange an. Erst in der dritten Phase, wenn Gold in aller Munde ist und es zu einer spekulativen Übertreibung kommt, werden Sie auch in der Presse, die auf hohe Auflagen angewiesen ist, rundum Positives über die Anlageklasse Gold lesen können.

Den vollständigen Artikel lesen ...