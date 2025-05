Die Apple-Aktie hat am Freitag mit einem Minus von 3,7% auf die Zahlen zum abgeschlossenen Quartal reagiert. Rückblick: Nach einer Serie von acht positiven Handelstagen in Folge ist es bei der Apple-Aktie am Freitag zu einem Rücksetzer gekommen. In einem insgesamt starken Marktumfeld (NASDAQ 100 +1,6%) kamen die Papiere nach Vorlage der ...

