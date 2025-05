FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich zu Wochenbeginn zunächst wenig bewegt. Am Montagvormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1326 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1343 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn werden Stimmungsindikatoren zunächst das Bild bestimmen, hoben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hervor. So gebe das Sentix-Investorenvertrauen einen ersten Vorgeschmack darauf, wie sich in der Eurozone die Einschätzungen nach der Verschiebung der US-Zölle für EU-Waren ausgewirkt haben. Im April war das Barometer vor dem Hintergrund der angekündigten hohen Zölle stark eingebrochen, und so werde nun mit einer deutlichen Erholung gerechnet.

Am Nachmittag kommen mit dem Einkaufsmanagerindex von S&P Global und insbesondere dem ISM-Einkaufsmanagerindex zwei weitere Stimmungsindikatoren für den Dienstleistungsbereich in den USA hinzu. Bei letzterem seien die Vorgaben vonseiten regionaler Umfragen per Saldo negativ, fuhren die Helaba-Experten fort./la/mis