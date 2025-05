WIEN/MADRID/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die österreichische Großbank Erste Group steigt für eine Milliardensumme bei der Polen-Tochter der spanischen Konkurrentin Santander ein. Dazu kaufen die Österreicher für umgerechnet rund 6,8 Milliarden Euro einen beherrschenden Anteil von 49 Prozent an der Santander Bank Polska, wie beide Konzerne am Montag mitteilten. Zudem übernimmt Erste Group die Hälfte des Vermögensverwalters Santander TFI für 200 Millionen Euro. Der Anteilskauf ist einer der größten europäischen Banken-Deals der vergangenen Jahre.

Das Geschäft kommt indes nicht überraschend: Santander hatte bereits über Gespräche mit den Österreichern über die Polen-Sparte berichtet. Nun teilten die Spanier mit, dass sie die Hälfte des durch den Verkauf freigesetzten Kapitals an ihre Aktionäre ausschütten wollen.

An der Börse kamen die Neuigkeiten unterschiedlich an: Die Santander-Aktie legte am Morgen um anderthalb Prozent zu. Für das Papier der Erste Group ging es sogar um fünf Prozent aufwärts. Die Aktie der Santander Bank Polska büßte hingegen mehr als vier Prozent ein./stw/cri/kre/APA/mis