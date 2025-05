Berlin (ots) -Drei Monate nach Inkrafttreten der Laborreform 2025 zieht der ALM e.V. eine erste fundierte Bilanz - auf Grundlage realer Abrechnungsdaten aus den Mitgliedslaboren. Im Fokus der Pressekonferenz am 15. Mai 2025 in Berlin stehen die Auswertungen zum ersten Quartal sowie die Ergebnisse einer Mitgliederumfrage zur Versorgungssituation vor Ort.Die aktuellen Daten zeigen: Die Reform hat gravierende Auswirkungen auf Qualität, Stabilität und Wirtschaftlichkeit der labordiagnostischen Versorgung. In Berlin stellt der ALM e.V. die Ergebnisse erstmals öffentlich vor - ergänzt um medizinische und berufspolitische Bewertungen sowie konkrete Forderungen zur Nachsteuerung.Die nun vorliegenden Daten ergänzen die bereits im März veröffentlichte Publikation ALM Aktuell Spezial - eine unabhängige, simulationsbasierte Folgenabschätzung, welche die strukturellen Schwächen der Reform klar aufzeigt.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Weiterführende Informationen zu Thema, Teilnehmenden, Programm sowie das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Website. (https://www.alm-ev.de/politik-presse/pressekonferenz-150525)Pressekonferenz des ALM e.V. (hybrid)Donnerstag, 15.05.2025, 11.00 UhrHaus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin (https://maps.app.goo.gl/2qpXVhyMy3tdPSgp9)Die Veranstaltung findet hybrid statt - eine Teilnahme ist vor Ort in Berlin oder online möglich.HIER ANMELDENPressekontakt:Akkreditierte Labore in der Medizin - ALM e.V.Leipziger Platz 16 | Design OfficesTelefon: 030 403 688 4100E-Mail: presse@alm-ev.dewww.alm-ev.deOriginal-Content von: ALM - Akkreditierte Labore in der Medizin e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129635/6025736