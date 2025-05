München (ots) -- Pflege menschlicher gestalten- Bewerbungsschluss 30.06.2025- Preisverleihung beim Deutschen Pflegetag 2025Digitale Innovationen können den Pflegealltag spürbar verbessern: Sie entlasten professionell Pflegende und schaffen Raum für mehr direkte Zuwendung. Mit dem "i-care-Award" zeichnet das internationale, private Pharmaunternehmen Servier auch 2025 wieder Startups und junge Unternehmen aus, die digitale Lösungen für eine menschlichere Pflege entwickeln. Die Preisverleihung findet im November 2025 im Rahmen des Deutschen Pflegetages in Berlin statt.Der "i-care-Award" honoriert bis zu drei digitale Innovationen, die Pflegenden in ambulanten Diensten, Tagespflegen, Krankenhäusern oder stationären Einrichtungen helfen, mehr Zeit und Qualität in den direkten Kontakt mit Patient:innen und pflegebedürftigen Menschen zu investieren - und damit die Pflege menschlicher zu gestalten. Denn für zwischenmenschliche Zuwendung bleibt im Alltag oft zu wenig Zeit.Digitale Lösungen sichtbar machen und in die Praxis bringenAls Initiator des Preises verfolgt Servier das Ziel, digitale Innovationen zu entdecken, zu fördern und ihre Bekanntheit zu steigern. Die ausgezeichneten Projekte erhalten eine Förderung von bis zu 7.500 Euro. Eine interdisziplinäre Jury entscheidet über die Preisvergabe. Bewerbungsschluss ist der 30.06.2025."Servier wurde mit dem Anspruch gegründet, Innovationen zu erforschen und zu entwickeln, um Gesundheit zu fördern und Verantwortung zu übernehmen - für Patientinnen und Patienten ebenso wie für die Gesellschaft", sagt Oliver Kirst, Geschäftsführer der Servier Deutschland GmbH. "Dazu gehört ein ganzheitlicher Blick auf die Versorgung, der innovative Arzneimittel und digitale Lösungen zusammenführt. Mit dem i-care-Award fördern wir gezielt digitale Innovationen in der Pflege - und leisten damit einen Beitrag für eine zukunftsfähige Versorgung.""Innovative Konzepte gehören zum Kern des Deutschen Pflegetages. Auch 2025 widmen wir digitalen Entwicklungen in der Pflege wieder eine eigene Programmsäule. Wir freuen uns über das Engagement unseres langjährigen Premiumpartners Servier, mit dem 'i-care-Award' diese Innovationen zu fördern und auszuzeichnen", sagt Jürgen Graalmann, Geschäftsführer der Deutscher Pflegetag Servicegesellschaft mbH.Bewerbungsanforderungen "i-care-Award" 2025Bewerben können sich Unternehmen mit Sitz im deutschsprachigen Raum (DACH), die zum Zeitpunkt der Bewerbung weniger als sieben Jahre bestehen und unter 100 Mitarbeitende beschäftigen. Die eingereichten digitalen Produkte oder Lösungen dürfen frühestens seit drei Jahren in Deutschland vermarktet werden.Die Bewerbungsunterlagen stehen unter www.servier.de/i-care-award zum Download bereit. Dort finden Interessierte auch weiterführende Informationen zu Datenschutz und bisherigen Preisträgern. Bewerbungsschluss ist der 30.06.2025. Fragen zur Ausschreibung beantwortet das Team unter i-care-Award-de@servier.com.Über ServierServier ist ein global agierendes und forschendes Pharmaunternehmen, das als private Stiftung geführt wird. Gegründet, um uns der Gesundheit und dem Wohl von Patient:innen zu verpflichten, leisten wir einen bedeutenden sozialen und gesellschaftlichen Beitrag sowohl für Patient:innen als auch für eine nachhaltige Umwelt. Servier hat seinen Hauptsitz in Frankreich, ist in rund 140 Ländern vertreten und erzielte im Geschäftsjahr 2023/2024 Umsatzerlöse in Höhe von 5,9 Milliarden Euro (4,5 Mrd. EUR Originalmedikamente + 1,4 Mrd. EUR Generika). Die deutsche Niederlassung Servier Deutschland GmbH wurde 1996 in München gegründet. Unserem Leitbild und unserer langfristigen Vision folgend, setzen sich unsere mehr als 22.000 Kolleg:innen weltweit jeden Tag für den therapeutischen Fortschritt und die Bedürfnisse von Patient:innen ein.Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich kardiovaskulärer und metabolischer Erkrankungen. Um uns als anerkannter Partner in der Hämatologie/Onkologie nachhaltig zu etablieren investieren wir rund 70 Prozent der gesamten Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E) in diesen Bereich. Zudem wird die F&E im Bereich der neurologischen Erkrankungen ausgebaut. Um die finanzierbare Versorgung mit qualitativ hochwertigen Medikamenten für möglichst viele Menschen zu ermöglichen, bietet Servier hochwertige Generika an. Weitere Informationen finden Sie auf www.servier.de und servier.com.Folgen Sie uns auf unserem deutschen Social Media Portal: LinkedIn (https://de.linkedin.com/company/servier-deutschland)Folgen Sie uns auf unseren globalen Social Media Kanälen: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/servier/), Facebook (https://www.facebook.com/Servier/), Twitter (https://twitter.com/servier?lang=fr), Instagram (https://www.instagram.com/servier_group/)Über den deutschen PflegetagDer Deutsche Pflegetag (DPT) ist Deutschlands führender Pflegekongress und damit die zentrale Branchenveranstaltung für Pflege in Deutschland. Der DPT bildet die neuesten Themen und Trends in der Pflege ab. Die begleitende Fachausstellung schafft eine Plattform für Experten, Entscheider und Multiplikatoren aus Politik, Wirtschaft, Pflege und Gesellschaft. Die organisatorische Verantwortung für den DPT trägt die Deutscher Pflegetag Servicegesellschaft (DPSG). Der Deutsche Pflegerat e.V. ist ideeller Veranstalter des Deutschen Pflegetages.Pressekontakt:Anja Beer, UnternehmenskommunikationTel +49 (0)89 570 95 145E-Mail: anja.beer@servier.comServier Deutschland GmbHElsenheimerstraße 53 - 80687 München - DeutschlandOriginal-Content von: Servier Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60008/6025734