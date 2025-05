HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vonovia von 42,30 auf 38,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe vor den Quartalszahlen des Immobilienkonzerns sein Bewertungsmodell überarbeitet, woraus das neue Ziel für die Aktie resultiere, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Dividendenrendite von mehr als 4 Prozent, der 37-prozentige Abschlag zum Netto-Substanzwert (NTA) des Unternehmens, fundamental gute Geschäftsbedingungen und die soliden operativen Aussichten untermauerten aber seine Anlageempfehlung./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1ML7J1