© Foto: DALL*E

Die Krypto-Märkte stehen vor einer entscheidenden Woche. Zinspolitik und US-China-Handel drücken auf die Kurse. Die Augen richten sich besonders auf Bitcoin.Die Erholungsrallye von Bitcoin (BTC) hat am Wochenende einen Dämpfer erhalten. Der Kurs der größten Kryptowährung fiel am Montagvormittag auf rund 94.700 US-Dollar zurück, da die Märkte sich vor der erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve am 7. Mai zunehmend vorsichtig zeigen. Zinsängste und geopolitische Unsicherheit belasten Bitcoin Besonders die Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed sorgt für Zurückhaltung. Zwar erwartet die Mehrheit laut CME FedWatch Tool keine Zinssenkung am 7. Mai - …