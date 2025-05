NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 191,40 Euro belassen. Die weltweiten Wetterbedingungen für die Baubranche hätten sich im April verbessert, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Und das nicht nur im Jahresvergleich, sie seien auch besser als längerjährige Durchschnittswerte. Profiteure besseren Wetters in Westeuropa seien Heidelberg Materials, Kingspan und Saint-Gobain. Ungünstigere Wetterverhältnisse hätten allerdings in Spanien und Italien geherrscht./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2025 / 23:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2025 / 02:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006047004