Gütersloh (ots) -- Autor:innen stellen ihre nominierten Bücher in der Bertelsmann Repräsentanz vor- Shelly Kupferberg und Christine Watty moderieren die Veranstaltung- Karin Schlautmann: "Wer liest, bildet sich, kann mitreden, mitgestalten und Verantwortung übernehmen."Bertelsmann lädt ausgezeichnete Autorinnen und Autoren auf das Blaue Sofa ein: Die Nominierten für den Deutschen Sachbuchpreis 2025 werden am Dienstag, den 13. Mai 2025, ab 19 Uhr, auf dem Blauen Sofa in der Berliner Repräsentanz des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens Platz nehmen. In Gesprächen mit den Moderatorinnen Shelly Kupferberg und Christine Watty stellen sie im Rahmen des bekannten Kulturformats ihre Bücher vor und diskutieren über zentrale Themen, die unsere Gesellschaft bewegen.Folgende Autorinnen und Autoren bzw. ihre Werke sind als Nominierte für den Deutschen Sachbuchpreis Gäste auf dem Blauen Sofa:- Ingo Dachwitz & Sven Hilbig, Digitaler Kolonialismus. Wie Tech-Konzerne und Großmächte die Welt unter sich aufteilen (https://www.deutscher-sachbuchpreis.de/aktuelles-jahr/2025/digitaler-kolonialismus) (C.H.Beck), Februar 2025- Aladin El-Mafaalani, Sebastian Kurtenbach & Klaus Peter Strohmeier, Kinder - Minderheit ohne Schutz. Aufwachsen in der alternden Gesellschaft (https://www.deutscher-sachbuchpreis.de/aktuelles-jahr/2025/kinder-minderheit-ohne-schutz) (Kiepenheuer & Witsch), Januar 2025- Franz-Stefan Gady, Die Rückkehr des Krieges. Warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen (https://www.deutscher-sachbuchpreis.de/aktuelles-jahr/2025/die-rueckkehr-des-krieges) (Quadriga), Oktober 2024- Ines Geipel, Fabelland. Der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück (https://www.deutscher-sachbuchpreis.de/aktuelles-jahr/2025/fabelland) (S. Fischer), August 2024- Martina Heßler, Sisyphos im Maschinenraum. Eine Geschichte der Fehlbarkeit von Mensch und Technologie (https://www.deutscher-sachbuchpreis.de/aktuelles-jahr/2025/sisyphos-im-maschinenraum) (C.H.Beck), Februar 2025- Walburga Hülk, Victor Hugo. Jahrhundertmensch (https://www.deutscher-sachbuchpreis.de/aktuelles-jahr/2025/victor-hugo) (Matthes & Seitz Berlin), November 2024- Bernhard Kegel, Mit Pflanzen die Welt retten. Grüne Lösungen gegen den Klimawande (https://www.deutscher-sachbuchpreis.de/aktuelles-jahr/2025/mit-pflanzen-die-welt-retten)l (DuMont), Oktober 2024- Ulli Lust, Die Frau als Mensch. Am Anfang der Geschichte (https://www.deutscher-sachbuchpreis.de/aktuelles-jahr/2025/die-frau-als-mensch) (Reprodukt), Februar 2025Mit dem Deutschen Sachbuchpreis zeichnet die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels das Sachbuch des Jahres aus. Prämiert werden herausragende Sachbücher in deutschsprachiger Originalausgabe, die Impulse für die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit wichtigen Themen setzen. Ziel des Preises ist es, die Bedeutung von Sachbüchern als Grundlage für Wissensvermittlung, differenzierte Meinungsbildung und öffentlichen Diskurs zu stärken.Karin Schlautmann, Leiterin der Bertelsmann Unternehmenskommunikation, sagt: "Bücher und Bertelsmann sind untrennbar miteinander verbunden. Mit Penguin Random House zählt Bertelsmann die größte Publikums-Buchverlagsgruppe der Welt zu seinen Unternehmen. Heute ist es mehr denn je herausfordernd und entscheidend, Fakten von Manipulation zu unterscheiden. Wer liest, bildet sich - und wer sich bildet, kann mitreden, mitgestalten und Verantwortung übernehmen. Die nominierten Werke für den Deutschen Sachbuchpreis 2025 spiegeln diese Haltung wider: Sie eröffnen Perspektiven und leisten einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs."Das Blaue Sofa am 13. Mai ist Teil der "Woche der Meinungsfreiheit", die sich für freie Meinungsäußerung und den Wert des offenen gesellschaftlichen Dialogs einsetzt. Deutschlandfunk Kultur begleitet die Veranstaltung als Medienpartner und sendet im Nachgang eine gekürzte Version der Gespräche. Der vollständige Video-Mitschnitt zum Blauen Sofa wird in der Mediathek verfügbar sein.Wir laden alle Interessierten herzlich ein, die besten Sachbücher des Jahres und ihre Autor:innen live auf dem Blauen Sofa zu erleben. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei: Zur Anmeldung.Über das Blaue SofaDas Blaue Sofa gehört zu den langlebigsten und erfolgreichsten Literaturformaten im deutschsprachigen Raum. Seit der Gründung im Jahr 2000 nahmen mehr als 3.100 Autor:innen hier Platz, um auf den Buchmessen und darüber hinaus ihre neuen Bücher vorzustellen. Das Format wurde in den vergangenen Jahren von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat gemeinsam gestaltet; seit 2023 führt Bertelsmann Das Blaue Sofa mit einem neuen Konzept in Alleinverantwortung weiter. Zu den prominentesten Gästen zählten bisher die Nobelpreisträger:innen Swetlana Alexijewitsch, Michail Gorbatschow, Günter Grass, Abdulrazak Gurnah, Herta Müller, Christiane Nüsslein-Volhard, Orhan Pamuk, Joseph Stiglitz, Olga Tokarczuk, Mario Vargas Llosa und Mo Yan.www.das-blaue-sofa.deÜber BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.
www.bertelsmann.de