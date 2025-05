Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Nachrichtenlage ist besser geworden - aus China kamen am Donnerstag Entspannungssignale im Zollkonflikt, so die Deutsche Börse AG.Peking wolle die Möglichkeit von Handelsgesprächen mit den USA prüfen. "Dies ist das erste Anzeichen seit Donald Trumps Zollerhöhung im letzten Monat, dass Verhandlungen zwischen beiden Seiten beginnen könnten", erkläre Analyst Rolf Schäffer von der LBBW. Anleihehändler an der Börse Frankfurt würden skeptisch bleiben: "Das Einzige, was sich definitiv sagen lässt, ist, dass sich nichts voraussagen lässt", bemerke Rainer Petz, der für Oddo BHF Anleihen handele. "Die Märkte werden politisch getrieben." ...

