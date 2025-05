Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Entspannungssignale im Zollstreit haben im Verlauf der letzten Woche für mehr Zuversicht an den Finanzmärkten gesorgt, so die Analysten der Helaba.Das Schlagzeilen-Risiko bleibe aber erhöht. Derweil seien die Aktienmärkte auch durch die Zinssenkungsspekulationen gestützt worden. In der Eurozone hätten entsprechende Kommentare von EZB-Ratsmitgliedern gewirkt, ungeachtet der persistenten Kerninflation, und in den USA würden die Marktteilnehmer bereits über das FOMC-Meeting in dieser Woche hinausblicken. Der solide US-Arbeitsmarktbericht habe die Rentenmärkte schließlich unter Druck gebracht. Im Vorfeld zum Fed-Meeting könnten die Akteure in einer eher abwartenden Haltung verharren. ...

