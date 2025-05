Linz (www.anleihencheck.de) - Die letzten Inflationsdaten aus Kanada waren doch sehr positiv, weil die Jahresinflation statt wie erwartet 2,7% nur 2,3% betragen hat, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auch die monatliche Inflation sei entgegen den Prognosen deutlich zurückgegangen. Nichtsdestotrotz bestehe weiterhin große wirtschaftliche Unsicherheit, welche vor allem auf die kriselnde Beziehung zu den USA zurückzuführen sei. Der neue Premierminister, Mark Carney möchte US-Präsident Trump mit Gegenzöllen entschlossen die Stirn bieten und habe umfassende Wirtschaftsreformen und Investitionen in die Infrastruktur angekündigt. Analysten würden davon ausgehen, dass die Notenbank entweder bei der nächsten Zinssitzung am 4. Juni oder ansonsten am 30. Juli die Zinsen um 0,25% senken werde. Gegenüber dem EUR habe der CAD massiv abgewertet. Der Kurs liege mittlerweile bei 1,5650 und sei davor zeitweise sogar bei fast 1,6000 gewesen. Für CAD-Käufer sei die Situation sehr günstig, weil es sich bei den momentanen Kursen doch um die günstigsten seit Sommer 2020 handele. (05.05.2025/alc/a/a) ...

