Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Preise für deutsche Wohnimmobilien haben sich erstmals seit längerer Zeit wieder erfreulich entwickelt, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hätten sich die Preise für Eigentumswohnungen im Zeitraum Januar bis März um durchschnittlich +1,2% erhöht. Dies sei das stärkste Plus seit dem Frühjahr 2022. Auch bei Ein- und Zweifamilienhäusern sei es bergauf gegangen. Mit +2,3% habe man hier den stärksten Anstieg seit drei Jahren verzeichnet (im Vorjahresquartalvergleich liege der Zuwachs sogar bei 2,9%). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...