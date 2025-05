Original-Research: CEOTRONICS AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu CEOTRONICS AG



Unternehmen: CEOTRONICS AG

ISIN: DE0005407407



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten (zuvor: Kaufen) seit: 05.05.2025

Kursziel: 12,00 EUR (zuvor: 7,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Politischer Rückenwind führt zu Verbesserung der langfristigen Wachstumsaussichten - Kursziel erhöht, Rating Halten



In den vergangenen Monaten hat sich die Equity Story von CEOTRONICS aufgrund der politischen Entwicklung mit einem deutschen Sondervermögen für Verteidigung sowie dem geplanten Projekt 'ReArm Europe' auf europäischer Ebene signifikant verbessert. Dies hat sich nicht nur in weiteren Auftragseingängen in signifikanter Höhe, sondern auch in einer Neubewertung der Aktie widergespiegelt, die seit der Aufnahme der Coverage Anfang November gut 150% an Wert gewonnen hat.



Reform der Verteidigungsinvestitionen in Deutschland: Mit der Ende März beschlossenen Aussetzung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben sendet die Bundesregierung ein deutliches Signal zur Priorisierung von Rüstungsinvestitionen, was CEOTRONICS im besonderen Maße zugute kommen sollte. Zwar dürfte die Entscheidung über das 2026er-Los des SmG-Auftrags infolge der aktuell laufenden Regierungsbildung sowie der Neubesetzung relevanter Ausschüsse erst im zweiten Halbjahr 2025 fallen. Ein vollständiger Abruf des Rahmenvertrags erscheint u.E. jedoch weiterhin sehr wahrscheinlich. Aufgrund der laut Vorstand erfolgreichen Abwicklung der bisherigen SmG-Auslieferungen wurde die Guidance umsatz- und ergebnisseitig deutlich angehoben. So erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz von 55 Mio. EUR für das am 31.05. endende Geschäftsjahr (vorher: 50 Mio. EUR) sowie ein Ergebniswachstum auf über 4 Mio. EUR (vorher: rund 4 Mio. EUR).

Europäisches Projekt dürfte weitere Auftragseingänge forcieren: Darüber hinaus bringt der kürzlich vorgestellte 'ReArm Europe"-Plan der Europäischen Kommission zusätzlichen Rückenwind. Ziel des Plans ist es, die europäische Verteidigungsindustrie über ein gemeinsames Budget von zunächst 150 Mrd. EUR zu stärken und Aussetzungen der Fiskalregeln der einzelnen EU-Staaten für Rüstungsausgaben möglich zu machen. Dies dürfte für CEOTRONICS mittelfristig die Chancen auf signifikante Auftragseingänge aus anderen EU-Staaten erhöhen.



Großauftrag stärkt Visibilität ab 2026: CEOTRONICS meldete zuletzt einen Auftrag eines europäischen Kunden für FührungsPTT mit einem Volumen von 13,5 Mio. EUR plus weiteren Optionen zur Aufstockung. Die Auslieferung soll ab dem Kalenderjahr 2026 erfolgen und bestätigt u.E. sowohl die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens als auch das Potenzial für weiteres Wachstum jenseits des SmGProjekts, wie wir dies bereits in der Initialstudie avisiert hatten. Bereits zum Halbjahr (Stichtag: 30. November 2024) lag der Auftragsbestand bei rund 70 Mio. EUR, was im historischen Vergleich einem Rekordniveau entspricht. Mit dem neuen Auftrag sowie den kommenden SmG-Abrufen könnte dieser Wert weiter angestiegen und die Grundlage für hohe Umsätze auch in den kommenden Jahren legen.



Prognosen deutlich erhöht: Der erfolgreiche Ramp-Up der Produktion in Kombination mit dem hervorragenden Investitionsklima in der Rüstungsindustrie und den jüngst vermeldeten Auftragseingängen stärkt unser Vertrauen in die zukünftige Entwicklung der CEOTRONICS. Daher passen wir unsere Top Line-Erwartungen für 2024/25ff. zweistellig nach oben an, was sich dementsprechend überproportional auf die Ergebnisse auswirkt.

Fazit: CEOTRONICS ist hervorragend positioniert, um vom langfristigen Anstieg der europäischen Verteidigungsausgaben zu profitieren. Operativ hat das Unternehmen bis jetzt bewiesen, den signifikanten Anstieg der Produktionsvolumen auch aufgrund der niedrigen Fertigungstiefe hervorragend zu bewältigen. Daher sehen wir CEOTRONICS auch im kommenden Jahr in der Lage, die Top Line-Steigerung zu meistern. Die seit der Coverage-Aufnahme deutlich gestiegene Bewertung veranlasst uns jedoch dazu, die Aktie trotz einer deutlichen Erhöhung des Kursziel von 7,50 EUR auf 12,00 EUR auf 'Halten' abzustufen.



