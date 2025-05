US-Präsident Donald Trump will das amerikanische Kino "retten" - mit einem drastischen Schritt. Auf Truth Social forderte er am Sonntag eine Strafabgabe von 100 Prozent auf alle im Ausland produzierten Filme. Das Handelsministerium soll die Maßnahme sofort vorbereiten.Seine Begründung: Ausländische Filme seien nicht nur ein wirtschaftliches Problem, sondern auch ein Sicherheitsrisiko. Andere Länder nutzten sie für "Propaganda". Die Botschaft: Produktionen sollen zurück in die USA. Der Slogan dazu: ...

