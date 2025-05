Mit dem Seagull (siehe Bild oben) setzt BYD neue Maßstäbe: Über 55.000 Kleinwagen wurden im April verkauft. Der kompakte Stromer kostet in China in der Basisversion umgerechnet weniger als 8.000 Euro und drängt nun auch auf den europäischen Markt. Mit einem Preis von unter 20.000 Euro soll das Modell VW, Stellantis und Co das Fürchten lehren.Aktuell ist der Seagull unter dem Namen Dolphin Mini bereits in Ländern wie Mexiko, Kolumbien, den Philippinen und Brasilien ein Verkaufsschlager. Für Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...