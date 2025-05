Die Analysten von mwb research nehmen die Berichterstattung über die Hamborner REIT AG mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 11,00 EUR auf, was ein Aufwärtspotenzial von rund 75 % bietet. Hamborner ist ein deutscher Gewerbeimmobilien-Spezialist mit einem diversifizierten Portfolio aus Einzelhandels- und Büroimmobilien in ganz Deutschland. Das Unternehmen verwaltet derzeit 66 Immobilien mit einem Gesamtwert von 1,4 Mrd. EUR und setzt auf aktives Portfoliomanagement, um stabile Cashflows zu generieren und eine attraktive Dividendenpolitik aufrechtzuerhalten. Zu den Stärken des Unternehmens zählen ein geografisch breit aufgestelltes Portfolio, hochwertige Mieter mit langfristigen Mietverträgen sowie konservative Finanzkennzahlen. Trotz der Herausforderungen am Markt zeigt der deutsche Immobilienmarkt erste Anzeichen der Stabilisierung - eine Entwicklung, von der Hamborner nach Ansicht der mwb research-Analysten profitieren dürfte. Mit einem Abschlag von 35 % auf den Nettoinventarwert (NAV) und einer Dividendenrendite von 5-6 % stellt Hamborner eine attraktive Investmentchance dar. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hamborner-reit-ag