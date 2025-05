Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Genau heute vor vier Wochen rauschte der DAX zur Handelseröffnung unter 18.500 Punkte, Panikstimmung herrschte auf dem Parkett. Im Nachhinein war es der "Dip des Jahrzehnts" - wer mutig genug war, da unten in den Index einzusteigen, kann sich heute über ein Plus von 24 Prozent freuen. Aber es dürften die wenigsten gewesen sein. Viele dagegen überlegen nun 4.500 Punkte höher, bei einem Indexstand von 23.000 Zählern, wieder in den Markt ...

