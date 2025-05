FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Stabilus konnten die Anleger am Montag kein eindeutiges Fazit vom vorgelegten Quartalsbericht ziehen. Nachdem erste Reaktionen im Xetra-Handel klar negativ ausfielen, konnten die Aktien einen Verlust von bis zu 2,8 Prozent zeitweise ausgleichen und moderat ins Plus drehen. Zuletzt büßten sie aber wieder 0,4 Prozent ein.

In ersten Reaktionen auf das zweite Geschäftsquartal des Gasdruckfeder-Spezialisten hieß es, die Zahlen hätten leicht unter dem Konsens gelegen. Bereinigt um eine Übernahme schrumpfte der Umsatz des Autozulieferers und auch der bereinigte operative Gewinn war etwas rückläufig. Laut dem JPMorgan-Experten Akshat Kacker lagen beide Kennziffern leicht unter den Erwartungen. Die erste Jahreshälfte sei geprägt gewesen von Preisdruck in China.

Laut dem JPMorgan-Experten stand aber auch der Ausblick im Mittelpunkt wegen möglicher Effekte durch US-Zölle. "Sofern es nicht zu einem Handelskrieg oder einer globalen Rezession kommt, bestätigte Stabilus seinen Ausblick und erwartet in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres einen Aufholeffekt", schrieb er in einem Kommentar. Ein Händler urteilte, die uneingeschränkte Bestätigung der Jahresziele sei ermutigend.

Kacker und sein Warburg-Kollege Marc-René Tonn halten jeweils an ihren positiven Einschätzungen der Stabilus-Aktie fest. Tonn erwähnte, das vergangene Quartal zeuge von einer gewissen Widerstandsfähigkeit in einem sehr anspruchsvollen Umfeld. Die im Halbjahr erzielte Marge liege mit 11,4 Prozent im Zielbereich des Unternehmens und dies sei in Erwartung eines stärkeren zweiten Halbjahres ermutigend. Die Aktienbewertung spiegele das Wachstums- und Gewinnprofil von Stabilus nicht wider, betonte er./tih/mne/jha/

