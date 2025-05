Dortmund/Köln/München (ots) -Seit dem 1. Mai 2025 ist Dr. Matthias Hofer neuer Vorstand der Continentale Lebensversicherung AG und der EUROPA Lebensversicherung AG. Beide Unternehmen gehören zum Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit. Der promovierte Mathematiker und Aktuar (DAV) verantwortet das Produktmanagement und die Versicherungstechnik der Sparte Leben.Umfangreiche Erfahrung aus der VersicherungsbrancheDer 49-Jährige bringt umfangreiche Erfahrung aus der Versicherungsbranche mit. Seit 2003 war er in verschiedenen Funktionen in Betrieb, Vertrieb und Versicherungstechnik Leben bei der Generali Deutschland tätig."Wir freuen uns sehr, dass Dr. Matthias Hofer in unser Vorstandsteam kommt", sagt Dr. Gerhard Schmitz, Vorstandsvorsitzender im Continentale Versicherungsverbund. "Wir sind in der Sparte Leben seit vielen Jahren besonders erfolgreich unterwegs. Mit Dr. Matthias Hofer gewinnen wir einen versierten Experten, der unsere Marktposition weiter festigen und ausbauen wird."Über den Continentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitIm Continentale Versicherungsverbund haben sich starke Partner zusammengeschlossen: Die Continentale Versicherung bietet privaten und gewerblichen Kunden modernen Schutz aus einer Hand. Die Mannheimer Versicherung AG ist auf maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Privatkunden und das mittelständische Gewerbe spezialisiert. Abgerundet wird das Angebot durch die Direktversicherer EUROPA Versicherungen.Das Handeln des Verbundes ist geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter. Oberster Grundsatz der Unternehmen ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. Das Ergebnis sind aufrichtige, oftmals lebenslange Partnerschaften auf Augenhöhe.Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/6025916