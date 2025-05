Am heutigen Montag findet in Hongkong aufgrund eines Feiertags - Buddhas Geburtstag - kein Handel statt. Das hindert die Aktie von Xiaomi allerdings nicht daran, weiter zu steigen. Auf der Handelsplattform Tradegate liegt sie einmal mehr rund drei Prozent vorne und nimmt damit Kurs auf ihr Allzeithoch aus dem März.Das offizielle Listing von Xiaomi an der Hongkonger Börse steht zwar heute still, doch in Deutschland geben die Papiere zum Wochenauftakt mächtig Gas. Und das, obwohl die Futures auf die ...

