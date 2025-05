Der Dax startet sehr robust in die neue Handelswoche und bestätigt im frühen Montagshandel (05. Mai) den Ausbruch über die Marke von 23.000 Punkten. Nun muss es für den Dax darum gehen, die Bewegung zu manifestieren und sich weiter von den 23.000 Punkten abzusetzen. Diese Woche hat es in sich. Zahlreiche Quartalszahlen, Konjunkturdaten und nicht zuletzt die Leitzinsentscheidung der Fed am Mittwoch (07. Mai) werden die Niveaus der Aktienindizes ...

