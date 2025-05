Baierbrunn (ots) -Die Develop HealthTech GmbH und die 720 Health GmbH & Co. KG, beides Unternehmen der Wort & Bild Mediengruppe, geben ihre Fusion bekannt. Die beiden Firmen bündeln ihre Kompetenzen fortan unter dem Namen Develop HealthTech GmbH mit Sitz in München. Ziel des Zusammenschlusses ist es, gemeinsam noch wirkungsvoller innovative, digitale Lösungen für die Gesundheitsversorgung von morgen zu schaffen."Wir glauben an die Kraft digitaler Technologien, um Prävention und Versorgung nachhaltig zu verbessern. Mit dieser Fusion schaffen wir die Grundlage, um Ideen schneller in skalierbare Lösungen zu überführen und gemeinsam nachhaltige Fortschritte im Gesundheitsmarkt zu erzielen", sagt Dr. Johann Kempe, Geschäftsführer der Develop HealthTech GmbH.Softwareentwicklung trifft GesundheitsinnovationDie neue Develop HealthTech GmbH vereint zwei starke Profile:- Develop HealthTech bringt technische Exzellenz und tiefgehende Erfahrung in der Entwicklung digitaler Gesundheitssoftware ein - von Webanwendungen über Plattformlösungen bis zu skalierbaren Tools für den B2B- und B2B2C-Markt.- 720 Health ergänzt diese Stärke mit kreativer Innovationskraft in den Bereichen Prävention, Gesundheitskommunikation und digitaler Content für Krankenkassen, Arbeitgeber und Plattformen.Beide Unternehmen sind in der Gesundheitsbranche verankert und haben sich - unabhängig voneinander - konsequent für digitale, nutzerzentrierte Lösungen stark gemacht. Mit der Fusion entsteht ein leistungsfähiger Akteur mit einer klaren Vision: die digitale Gesundheitsversorgung in Deutschland nachhaltig mitzugestalten.Website-Plattform E-Arzt für die patientennahe Digitalisierung von ArztpraxenMit E-Arzt stellen die beiden Unternehmen ein erstes gemeinsames Produkt vor. E-Arzt ist eine moderne Website-Plattform für Arztpraxen, die eine barrierefreie, sichere, intuitive und patientennahe Kommunikation im digitalen Raum ermöglicht. "E-ARZT ist unser Beitrag zur Digitalisierung im Praxisalltag. Ärzt:innen erhalten damit ein leistungsfähiges, einfach bedienbares Tool, das Kommunikation und Sichtbarkeit in der digitalen Welt deutlich verbessert", erklärt Viktor Hettich, Geschäftsführer der Develop HealthTech GmbH.Für bestehende Kunden und Partner beider Unternehmen bleibt alles wie gewohnt: Verträge, Ansprechpartner und Produkte behalten ihre Gültigkeit. Die seit 2023 bestehende strategische Partnerschaft zwischen 720 Health und Forte Digital wird fortgeführt. Zugleich beginnt die schrittweise Integration von Prozessen, Plattformen und Angeboten - mit dem Ziel, Synergien gezielt zu nutzen und den Kundennutzen weiter zu erhöhen. Ein besonderer Dank gilt Sandra Dittrich, der bisherigen Geschäftsführerin der 720 Health, für ihre erfolgreiche und engagierte Aufbauarbeit.Über Develop HealthTech GmbHDie Develop HealthTech GmbH ist ein auf digitale Gesundheitslösungen spezialisiertes Softwareunternehmen mit Sitz in München. Sie ist Teil der Wort & Bild Mediengruppe, Geschäftsführer sind Dr. Johann Kempe und Viktor Hettich. Develop HealthTech entwickelt technisch hochwertige Anwendungen für Unternehmen und Organisationen im Gesundheitswesen. Die digitalen, nutzerzentrierten Lösungen verfolgen das Ziel, die digitale Gesundheitsversorgung in Deutschland nachhaltig mitzugestalten. https://www.d-ht.com/Pressekontakt:Dr. Judith Pöverlein, Leitung UnternehmenskommunikationMobil +49 151 538 503 09E-Mail: j.poeverlein@wubv.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/6025986