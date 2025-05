Positiver Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt - Industrie- und Banktitel im Rampenlicht

Der deutsche Leitindex DAX zeigt sich am Montagmorgen freundlich und setzt damit seine positive Tendenz fort. Die Anleger greifen zu, gestützt von einer stabilen Wall Street und der Hoffnung auf eine baldige geldpolitische Lockerung. Während der DAX an Fahrt gewinnt, präsentieren sich die internationalen Märkte uneinheitlich: In Asien verzeichnete der indische Sensex einen deutlichen Anstieg, während der japanische Nikkei aufgrund eines Feiertags geschlossen blieb.

Makroökonomischer Überblick

Der heutige Wochenauftakt wird von mehreren bedeutenden makroökonomischen Ereignissen geprägt:

OPEC+ überrascht mit Produktionsausweitung: Die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Partner (OPEC+) haben unerwartet eine Erhöhung der Ölproduktion angekündigt. Diese Entscheidung führte zu einem Rückgang der Ölpreise um über 2 US-Dollar pro Barrel und schürte Bedenken hinsichtlich eines möglichen Überangebots auf dem Weltmarkt. Anstehende Zinsentscheidungen der Notenbanken: Die Märkte blicken gespannt auf die bevorstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank (Fed) und der Bank of England (BoE) im Laufe dieser Woche. Die Erwartungen an mögliche Zinssenkungen beeinflussen bereits jetzt die Marktstimmung und könnten die Volatilität in den kommenden Tagen erhöhen. Veröffentlichung von Einkaufsmanagerindizes (PMI): Heute werden weltweit die neuesten Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor veröffentlicht. Diese Daten geben Aufschluss über die wirtschaftliche Aktivität und könnten Hinweise auf die zukünftige Entwicklung von Wachstum und Inflation liefern.

Rheinmetall AG

Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall setzt ihren Aufwärtstrend fort. Die positive Entwicklung wird durch eine Kurszielanhebung der UBS auf 1.840 EUR unterstützt, die weiteres Aufwärtspotenzial sieht.

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5FYQ 3,95 23169,5 Punkte 22819,683314 Punkte 62,7 Open End DAX® Bear UG13XF 4,57 23177,5 Punkte 23596,580216 Punkte 46,46 Open End DAX® Bull UG5FWK 6,5 23169,5 Punkte 22559,572938 Punkte 37,21 Open End DAX® Bear UG43T1 2,19 23177,5 Punkte 23351,874488 Punkte 88,99 Open End DAX® Bear UG124N 4,39 23177,5 Punkte 23576,613642 Punkte 97,33 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.05.2025; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Renk Group Call UG4V9W 15,73 53,985 EUR 45,00 EUR 2,71 17.09.2025 DAX® Call UG5NGC 2,40 23207,5 Punkte 23400,00 Punkte 41,32 16.05.2025 Palantir Put UG5JK4 5,49 124,925 USD 100,00 USD 4,2 16.07.2025 Broadcom Call HD6F4D 1,8 201,1 USD 230,00 USD 4,53 17.12.2025 Rheinmetall Call UG0JV2 64,22 1606 EUR 1000,00 EUR 2,28 17.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.05.2025; 10:35 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit NASDAQ 100 HD2QYJ 3,86 20102,61414 16764,030032 Punkte 6 Open End SIXT HC15ZJ 3,16 86,925 57,672011 EUR 3 Open End PepsiCo HD2VBJ 5,20 134,065 66,943213 USD 2 Open End Taiwan Semiconductor HD2TBP 5,52 179,265 134,567679 USD 4 Open End Hensoldt HC53HS 18,44 71,15 47,465166 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.05.2025; 10:50 Uhr;

