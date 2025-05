Nürnberg (ots) -Berlin, 05.05.2025 Die Bundesagentur für Arbeit (BA) und die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) haben im Rahmen einer Kooperation Unternehmen zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten befragt. Die Ergebnisse zeigen: Das Potenzial geflüchteter Menschen für den deutschen Arbeitsmarkt wird zunehmend anerkannt und gewinnt an Bedeutung.Bereits vor einem Jahr hatten BA und DGFP eine erste Befragung durchgeführt. Anfang 2025 wurde sie nun wiederholt - mit dem Ziel, Entwicklungen im Jahresvergleich sichtbar zu machen.Die positiven Entwicklungen der beiden Befragungen zeigen, es hat sich viel getan. Die Bereitschaft der Unternehmen zur Arbeitsmarktintegration geflüchteter Menschen ist hoch. Die Unternehmen machen überwiegend positive Erfahrungen und bewerten die Arbeitsmarktintegration als Chance, um Arbeits- und Fachkräftebedarfe zu decken.Dennoch gibt es weiterhin Herausforderungen wie Sprache, Qualifikation und rechtliche Unsicherheiten. Insbesondere die aus Sicht der Unternehmen komplizierten Verfahren bei der Einstellung und Beschäftigung geflüchteter Menschen werden genannt.Die wichtigsten Ergebnisse:1. Unternehmen sammeln zunehmend Erfahrungen mit geflüchteten Menschen: Während 2024 rund 50 Prozent der teilnehmenden Unternehmen angaben, innerhalb der letzten 12 Monate Erfahrungen mit dieser Zielgruppe gesammelt zu haben, sind es 2025 bereits über 66 Prozent.2. Das Einstellungsverhalten der Unternehmen bleibt hoch: Bei der ersten Befragung gaben rund 56 Prozent der Unternehmen an, dass sie in den vergangenen 12 Monaten Bewerberinnen und Bewerber mit Fluchthintergrund eingestellt haben, 2025 zeigt sich trotz schwieriger Wirtschaftslage mit 57 Prozent ein leichter Anstieg.3. Erfahrungen der Unternehmen sind überwiegend positiv: Rund 55 Prozent der Unternehmen berichten 2025 von überwiegend positiven Erfahrungen (51 Prozent in 2024) bei der Beschäftigung von Geflüchteten, nur sechs Prozent von negativen Erfahrungen.4. Integration Geflüchteter wird als Chance gesehen: Knapp 70 Prozent der teilnehmenden Unternehmen sehen in der Integration geflüchteter Menschen ein wirksames Mittel gegen den Arbeits- und Fachkräftemangel.5. Unternehmen sehen auch Hürden: Sprache (90%), Zusammenarbeit mit Behörden (59,6%), komplexe Verfahren (54,3%) kulturelle Unterschiede (49%) und hoher Betreuungsaufwand (40,4%).6. Herausforderungen werden als überwindbar bewertet: Nur etwa 5% der teilnehmenden Unternehmen geben an, dass die Schwierigkeiten, nicht überwindbar seien.Daniel Terzenbach, Vorstand Regionen der Bundesagentur für Arbeit und Vorstandsmitglied der DGFP, sieht Fortschritte:"Der Vergleich der beiden Erhebungen macht deutlich: Immer mehr Unternehmen sammeln zunehmend positive Erfahrungen mit geflüchteten Menschen. Gleichzeitig wird der Vorteil deutlicher, etwas gegen den Arbeits- oder Fachkräftemangel zu tun.Dennoch bleiben Herausforderungen bestehen. Aber durch einen engen Schulterschluss, eine pragmatische Herangehensweise, transparentes und verbindliches Vorgehen sind große Veränderungen möglich. Die Erfahrungen im Job-Turbo zeigen, dass dem Dreiklang zwischen Unternehmen, öffentlicher Verwaltung und den geflüchteten Menschen bzw. deren Communities dabei eine Schlüsselrolle zukommt."Ralf Steuer, Geschäftsführer der DGFP, schätzt die Befragungsergebnisse ebenfalls positiv ein: "Die Entwicklung ist deutlich sichtbar: Immer mehr Unternehmen erkennen in der Beschäftigung geflüchteter Menschen eine strategische Chance - nicht nur zur Sicherung ihres Fachkräftebedarfs, sondern auch als Ausdruck gelebter Vielfalt. Zugleich zeigt die Befragung: Integration bleibt ein anspruchsvoller Prozess, der klare rechtliche Rahmenbedingungen und gezielte Unterstützung erfordert. Als größter HR-Fachverband in Deutschland wird die DGFP Unternehmen weiterhin dabei begleiten, gute Lösungen aus der Praxis zu verbreiten und tragfähige Brücken in den Arbeitsmarkt zu bauen."Die vollständige Umfrage mit allen Details und Auswertungen steht kostenfrei zum Download zur Verfügung: https://www.dgfp.de/aktuelles/publikationen/dgfp-bericht-zur-befragung-arbeitsmarktintegration-von-gefluechtetenÜber die BefragungSeit Oktober 2023 arbeiten die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) und die Bundesagentur für Arbeit (BA) gemeinsam an verschiedenen Projekten zur Integration von Geflüchteten. Anfang 2024 führten sie erstmals gemeinsam eine Befragung durch, um zu erfassen, welche Erfahrungen deutsche Unternehmen mit der Arbeitsmarktintegration und der Beschäftigung von Menschen mit Fluchthintergrund gemacht haben. Die Erhebung fand im Rahmen des "Job-Turbo" statt - einer Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur schnellen und nachhaltigen Integration von geflüchteten Menschen in den Arbeitsmarkt.Anfang 2025 wurde die Befragung erneut durchgeführt - mit dem Ziel, Entwicklungen im Jahresvergleich sichtbar zu machen und neue Impulse für gelingende Integration zu gewinnen. Von Februar bis März 2025 haben sich Personalverantwortliche aus 314 deutschen Unternehmen an der Befragung zur Beschäftigung von geflüchteten Menschen beteiligt.Über die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP)Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) ist seit 1952 das Kompetenz- und Karrierenetzwerk für HR-Begeisterte. In ihrem Netzwerk engagieren sich DAX-Konzerne ebenso wie kleine und mittelständische Unternehmen, renommierte Wissenschaftsorganisationen und Beratungen, sowie Persönlichkeiten aus dem Personalmanagement. 