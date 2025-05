BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil hat einen schnellen Start der neuen schwarz-roten Koalition angekündigt. Die Bundesregierung werde zügig mit der Arbeit beginnen, Deutschland auf einen Wachstumskurs bringen, in die Zukunft investieren, für mehr Sicherheit sorgen und das Leben der Bürgerinnen und Bürger einfacher machen, versprach der designierte Vizekanzler und Finanzminister vor Unterzeichnung des Koalitionsvertrags in Berlin.

Die Welt sortiere sich gerade neu - und es liege an der neuen Regierung, ob Deutschland diese neue Weltordnung mitgestalte oder nicht. "Unsere Antwort ist klar: Wir reagieren mit Verantwortung, mit Klarheit, mit Leistung und mit einem Koalitionsvertrag, der unser Land nach vorne bringen wird", sagte Klingbeil. "Deutschland hat alles, was es braucht. Jetzt braucht es eine Regierung, die daraus etwas macht." Dafür sei in der Koalition aber "echtes Teamplay" nötig, außerdem Mut zur Entscheidung und Vertrauen in die Bürger, mahnte der SPD-Chef an./tam/DP/jha