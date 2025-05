Baut Apple seine Release-Pläne ab 2026 um? Laut ersten Berichten könnte das Unternehmen die traditionelle iPhone-Vorstellung etwas abändern, um neue Modelle unter die Nutzer:innen zu bringen. Was sich dadurch verändern würde. Seit vielen Jahren präsentiert Apple in der zweiten Jahreshälfte die neue Generation der iPhone-Hauptreihe. Andere Modelle wie die SE- beziehungsweise E-Reihe werden dagegen immer unregelmäßig in den ersten Monaten eines Jahres ...

