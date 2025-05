Nürnberg (ots) -- Der HYDROGEN DIALOGUE ist auf der vom 7. bis 9. Mai stattfindenden ees Europe mit einem eigenen Stand, einer Panel-Diskussion und weiteren Angeboten vertreten.- Ab 2026 wird der HYDROGEN DIALOGUE als Side Event von The smarter E Europe stattfinden, der Dachmesse der ees Europe.Mit dem HYDROGEN DIALOGUE hat die NürnbergMesse einen zentralen Treffpunkt der nationalen wie internationalen Wasserstoff-Industrie geschaffen. Bislang in Nürnberg beheimatet, zieht die Veranstaltung nun nach München - sie wird Teil der ees Europe, Europas größter Fachmesse für Batterien und Energiespeicher. Bereits in diesem Jahr ist der HYDROGEN DIALOGUE dort als Sonderedition mit eigenem Stand, einer Panel-Diskussion und themenspezifischen Rundgängen präsent. Ab 2026 wird der HYDROGEN DIALOGUE als jährliches Side Event der Messe ausgerichtet. Dazu hat der HYDROGEN DIALOGUE eine strategische Partnerschaft mit der ees Europe geschlossen. Sie ist Teil von The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft. Die diesjährige Ausgabe findet vom 7. bis 9. Mai auf dem Münchener Messegelände statt.Besucherinnen und Besucher können sich am Stand des HYDROGEN DIALOGUE (Halle B2, Stand B2.663) über Lösungen und Projekte informieren, die den Hochlauf der nationalen und internationalen Wasserstoffwirtschaft voranbringen. Der Stand bietet Entscheiderinnen und Entscheidern sowie Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft eine Plattform für Austausch und Vernetzung. Zudem stellen Vertreterinnen und Vertreter der NürnbergMesse das Konzept des künftigen HYDROGEN DIALOGUE vor.Darüber hinaus engagiert sich der HYDROGEN DIALOGUE in diesem Jahr bei der Gestaltung des Green Hydrogen Forum, dem Vortragsprogramm der ees Europe zum Thema Wasserstoff: Der HYDROGEN DIALOGUE organisiert dort eine Panel-Diskussion zum "SoutH2Corridor". Dieses mehr als 3.300 Kilometer umfassende Wasserstoff-Leitungssystem soll bis 2030 Elektrolyse-Standorte in Nordafrika mit industriellen Abnehmern in Italien, Österreich und Deutschland verbinden. Vertreter namhafter Unternehmen wie Horváth oder Snam diskutieren mit Dr. Philipp Steinberg, Abteilungsleiter Wirtschaftsstabilisierung, Energiesicherheit, Gas und Wasserstoffinfrastruktur im Bundeswirtschaftsministerium, unter anderem über die Bedeutung dieses Korridors für die Defossilisierung der Industrie. Die Diskussion "Vom SoutH2Corridor zum Wasserstoff-Kernnetz - Überholspur oder Umweg für eine grüne Industrie?" findet am 7. Mai von 14.15 Uhr bis 15.45 Uhr in Halle B2, Stand B2.550 statt.Einen Eindruck von der Leistungsstärke der Wasserstoffwirtschaft vermitteln geführte, englischsprachige Messerundgänge, die der HYDROGEN DIALOGUE auf der ees Europe täglich anbietet. Aussteller wie GP JOULE, Vision One Energy oder SFC Energy informieren auf diesen Rundgängen über innovative Technologien und vorbildhafte Projekte. Die Tour zu den Themen "Produktion & Speicherung von Wasserstoff" beginnt an allen drei Messetagen um 10 Uhr, der Rundgang zu "Mobilität mit Wasserstoff" am 7. Mai um 13 Uhr und am 8. Mai sowie am 9. Mai um 14 Uhr. Treffpunkt ist der Stand des HYDROGEN DIALOGUE (Halle B2, Stand B2.663). Teilnehmende können sich hier für die Rundgänge anmelden (https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=n7oos1aYJ02xeF0Vfd8dk-rskHCy2i1Ht0dkgLXPcv9UN0laNU41WjA3R09DQTkzNjc5NkRDSzc4Ui4u&route=shorturl)."Wasserstoff ist unverzichtbar für die nationale wie für die globale Energiewende - unter anderem, weil er ein hervorragender Energiespeicher ist. Daher passt der HYDROGEN DIALOGUE thematisch ganz hervorragend zur ees Europe", sagt Jasmin Rutka, Veranstaltungsleitung HYDROGEN DIALOGUE. "Mit unserer Beteiligung in diesem Jahr vermitteln wir einen ersten, zugegeben noch recht groben Eindruck dessen, was der HYDROGEN DIALOGUE der weltweiten Wasserstoff-Industrie bietet. Im kommenden Jahr starten wir dann voll durch: Als Side Event der The smarter E Europe bauen wir mit einem hochwertigen Programm und vielfältigen Informations- und Vernetzungsangeboten unsere Position als internationaler Wasserstofftreffpunkt in Bayern aus. In Kooperation mit der Messe geben wir unseren Besucherinnen und Besuchern noch mehr Möglichkeiten, neueste Wasserstoff-Technologien namhafter Unternehmen kennenzulernen."Weitere Informationen unter: www.hydrogendialogue.comAlle Pressetexte sowie weiterführende Infos unter:www.hydrogendialogue.com/pressePressekontakt:Ansprechpartnerin für Presse und Medien:Ariana BrandlT +49 9 11 86 06-82 85ariana.brandl@nuernbergmesse.deOriginal-Content von: NürnbergMesse GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33700/6026079