ENCAVIS setzt bei ihrem ersten 24 MWh Batteriespeicher in Deutschland auf KI-gestützte Optimierung durch Entrix



05.05.2025 / 12:52 CET/CEST

Hamburg/München, 05. Mai 2025 - Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG startet mit dem Batteriespeicher in Hettstedt (Sachsen-Anhalt) ein neues Kapitel in der Flexibilisierung des eigenen Erneuerbaren-Portfolios. Die Anlage mit einer Leistung von 12 MW und einer Kapazität von 24 MWh wird künftig durch Entrix, Spezialist für KI-gestützte Multimarktoptimierung von Batteriespeichern, über alle relevanten Strommärkte hinweg optimiert - darunter Regelenergiemärkte (PRL, SRL), der Day-Ahead- und der Intraday-Markt. Dabei werden Echtzeit-Marktdaten, der Speicherzustand und technische Rahmenbedingungen intelligent verknüpft mit dem Ziel, die wirtschaftliche Performance sowohl im kurzfristigen Handel als auch im Hinblick auf das Erzeugungsportfolio aus Wind- und Solarkraftanlagen von Encavis zu maximieren.



Steffen Schülzchen, Gründer und CEO von Entrix: "Wir freuen uns, mit Encavis gemeinsam diesen Meilenstein umzusetzen. Speicher sind nicht nur ein Backup - sie sind ein aktiver Bestandteil der Erzeugungsstrategie. Unsere Optimierung sorgt dafür, dass Flexibilität jederzeit den höchsten Nutzen bringt - wirtschaftlich wie systemisch."



Technologisch flankiert wird das Projekt durch TokWise - einem auf KI-basiertes Portfoliomanagement spezialisierten Softwareanbieter. Gemeinsam arbeiten Encavis, TokWise und Entrix an einer integrierten Lösung zur Vermarktungs- und Portfoliooptimierung, mit dem Ziel, Stromerzeugung, -verbrauch und -speicherung noch präziser an volatile Marktentwicklungen anzupassen. Die Batterie wird dabei nicht nur zur Vermarktung am Energiemarkt eingesetzt, sondern gezielt als aktiver Bestandteil des Portfolios genutzt - zur Maximierung des Gesamtertrags und zur Flexibilisierung des Energieeinsatzes. Entrix ergänzt dieses digitale Ökosystem als operativer Partner mit führender Handels- und Integrationsexpertise im Batteriesektor.



"Wir bereiten für Encavis in ihren Kernmärkten in Europa den wichtigen Schritt in die Batterie-Technologie und -Nutzung sehr sorgfältig vor und freuen uns im Rahmen dieser Strategie, nun unser erstes Batterieprojekt in Betrieb zu nehmen und dabei den starken Partner Entrix an unserer Seite zu haben", so Mario Schirru, CIO/COO und Vorstandssprecher der Encavis AG.



Das Speichersystem vom Typ mtu EnergyPack QG wird von Rolls-Royce geliefert. Die technische Inbetriebnahme steht kurz bevor, der kommerzielle Betrieb ist für das zweite Quartal 2025 geplant. *** Über Entrix Entrix ist der führende Anbieter und Pionier für Multimarktoptimierung von Batteriespeichern in Deutschland. Das Münchner Unternehmen erzielt mit seiner auf künstlicher Intelligenz basierten Handelsplattform für seine Kunden seit 2022 marktführende Performance durch die dynamische Vermarktung auf den verschiedenen Energiemärkten. Als innovativer Full-Service-Provider bietet Entrix nicht nur automatisierten Stromhandel an, sondern auch umfassende Unterstützung in der Projektumsetzung, technischen Integration, Wartungsoptimierung und Anpassung an neue Vermarktungschancen, um langfristig die beste Performance sicherzustellen. Pressekontakt Jana Justa (Marketing Lead) press@entrixenergy.com Über ENCAVIS Die Encavis AG zählt zu den führenden konzernunabhängigen Stromerzeugern aus Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen betreibt Onshore-Wind- und Freiflächen-Solarparks in zwölf europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Dänemark und die Niederlande. Mit einer installierten Gesamtleistung von über 3,8 GW trägt der Encavis-Konzern maßgeblich zur nachhaltigen Energieversorgung bei.



Zum Encavis-Konzern gehören zudem die Encavis Asset Management AG, die institutionellen Investoren Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbare-Energien-Anlagen bietet, sowie die Stern Energy S.p.A., ein europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen rund um Photovoltaik-Anlagen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com . Medienkontakt

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com



