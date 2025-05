München (ots) -Die Siqens GmbH hat mit ihrer innovativen EHS-Technologie (Elektrochemische Wasserstoff-Separation) einen Meilenstein im Bereich des "Wasserstoff-Recyclings" gesetzt. Die Technologie liefert effizient und kostengünstig hochreinen Wasserstoff aus verschiedenen Gasquellen und eröffnet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in Industrie und Mobilität. Mit dem Verfahren wird Wasserstoff aus Gasströmen wie Erdgas, Biogas oder Abgasen gewonnen und durch selektive elektrochemische Trennung aufbereitet. "Die EHS bietet wirtschaftliche Vorteile im Vergleich zu anderen Verfahren. So stellt die EHS ein Kilogramm Wasserstoff für 3 bis 5 kWh bereit, etwa 10% dessen, was bei Elektrolyseverfahren erforderlich ist" stellt Siqens-CEO Dr. Thomas Klaue fest.Wasserstoff-Recycling: Effizienzsteigerung und Kostensenkung"Wasserstoff-Recyclings" ist ein zentraler Bestandteil der EHS-Technologie. Dabei wird Wasserstoff nicht nur aus erneuerbaren Quellen gewonnen, sondern auch aus bestehenden Gasnetzen und Abgasströmen. Dies ermöglicht es Unternehmen, Wasserstoff direkt vor Ort zu gewinnen, ohne auf Lieferketten angewiesen zu sein. Insbesondere in der chemischen Industrie führt die lokale Erzeugung von Wasserstoff zur Erhöhung der Versorgungssicherheit und gleichzeitig zur signifikanten Reduktion der Logistikkosten. Das "Wasserstoff-Recycling" ermöglicht auch eine nachhaltige Nutzung von Energie, indem Abgase und ungenutzte industrielle Emissionen zu wertvollen Ressourcen werden.Vielfältige industrielle AnwendungenDie EHS-Technologie findet Anwendung in zahlreichen Industrien, die auf Wasserstoff angewiesen sind, darunter die Halbleiterproduktion, die Glas-, Stahl- und Metallindustrie sowie die Lebensmittelindustrie. In der Halbleiterproduktion beispielsweise wird hochreiner Wasserstoff zur chemischen Behandlung von Siliziumwafern benötigt. Durch die Bereitstellung am Produktionsstandort können Unternehmen sowohl ihre Effizienz steigern als auch ihre Kosten senken. In der Industrie wird Wasserstoff als Reduktionsmittel verwendet. Die Möglichkeit, Wasserstoff direkt aus dem Gasnetz zu gewinnen, optimiert die Produktionsprozesse und reduziert gleichzeitig die CO2-Emissionen.Besuchen Sie uns auf der Smarter E: Stand B2.450H. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.Pressekontakt:Fritz Nollertsugarandspice communications GmbHElisabethstraße 1380976 MünchenMobil: 0172-6100821E-mail: fnollert@sugarandspice.onlineOriginal-Content von: Siqens GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179500/6026124