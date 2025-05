Prag (ots) -Das tschechische Unternehmen eM Client veröffentlicht eine neue Version der gleichnamigen App. eM Client gilt als der größte Konkurrent von Microsoft Outlook. In der Version 10.3 werden vor allem die Lieblingsfunktionen aus der App Postbox vorgestellt, die vom Unternehmen Postbox Inc. entwickelt und 2024 von eM Client erworben wurde.Die Entwicklung von Postbox wurde bereits zuvor eingestellt und die Software ist nicht mehr erhältlich. Das Update 10.3 soll Postbox-Nutzern einen möglichst reibungslosen Umstieg ermöglichen, dadurch dass viele beliebten Postbox-Funktionen implementiert wurden. Bestehende Kunden erhalten in diesem Zusammenhang auch einen deutlichen Rabatt.Neue E-Mail-Funktionen sollen vor allem die Produktivität steigern. Neue Profile ermöglichen die getrennte Verwaltung geschäftlicher und privater Daten. Dank der Kontogruppen behält man auch bei einer Vielzahl von Mailkonten bequem den Überblick. Es wurden etliche Tastenkombinationen (schnelles Verschieben, schnelle Kopie, schnelles Etikett usw.), vordefinierte Signaturen und QuickTexte hinzugefügt, damit man noch schneller arbeiten kann. Erweiterte Regeln ermöglichen das Abspielen eines Tons oder das Hinzufügen von Wörtern am Anfang oder Ende des Betreffs. Im Kalender werden die Kalenderstatus Frei/Beschäftigt/Mit Vorbehalt/Abwesend visuell unterschieden.In den letzten 18 Jahren hat sich eM Client zu einem leistungsstarken Tool entwickelt, mit dem sich E-Mails, Kalender, Kontakte, Aufgaben und Notizen verwalten lassen. eM Client verfügt auch über eine integrierte Chatfunktion - seit der Version 10 werden zudem Gruppenchats wie Microsoft Teams, Slack oder Rocket.Chat unterstützt.eM Client bietet alle modernen E-Mail-Funktionen: Unterhaltungen, Posteingangskategorien, schnelle Übersetzungen, Zurückstellen von E-Mails, Etiketten, Signaturen, Vorlagen, QuickTexte und Schnelle Aktionen. In der aktuellen Version enthält eM Client auch eine umfassende KI-Integration.eM Client kann man entweder als ein Abo oder eine Dauerlizenz erwerben.Über eM ClienteM Client (emclient.com) wurde 2006 mit einem klaren Ziel gegründet: das beste Mailprogramm zu entwickeln. eM Client biete seinen Nutzern eine breite Palette an Funktionen und gleichzeitig eine moderne und intuitive Benutzeroberfläche. Seine Qualitäten einschließlich des professionellen Supports werden von mehr als 2.500.000 Nutzern und 100.000 Unternehmen weltweit geschätzt.Pressekontakt:Schwartz Public RelationsSven Kersten-Reichherzeremclient@schwartzpr.deTel: +49 89 211 871 36Original-Content von: eM Client, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121477/6026169