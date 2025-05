News von Trading-Treff.de Die AMD-Aktie hat Anlegern in diesem Jahr bisher wenig Freude bereitet. Doch jetzt steht der Chip-Gigant vor einem entscheidenden Moment: Morgen nach Börsenschluss werden die Quartalszahlen veröffentlicht. Gelingt die Trendwende oder droht der nächste Rückschlag? Hohe Erwartungen treffen auf raue See Die Spannung ist greifbar, denn die Erwartungen an das erste Quartal 2025 sind trotz des bisherigen Kursverfalls durchaus ...

