Leipzig (ots) -Ein Social-Media-Trend, dessen reale Gefahr oft unterschätzt wird: Auf TikTok und Co. inszenieren sich junge Männer mit kunstvollen Tricks und präsentieren ihre Messerkollektionen. Auch im realen Leben tragen Jugendliche Messer- zur Abschreckung, zur Selbstverteidigung oder als Statussymbol. Die neue "Y-Kollektiv"-Reportage des MDR "Gefährlicher Messer-Hype" geht dem Phänomen unter anderem in Halle (Saale) auf den Grund - zu sehen ab sofort in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/y-kollektiv/gefaehrlicher-messer-hype/ard/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzk5MDE0MC8yMDI1MDUwNTAwMDEveS1rb2xsZWt0aXYtbWRyLWZvbGdlLTEwMg)."Aus Eigenschutz hab ich ein Klappmesser dabei." - "Ist doch normal inzwischen." Auf dem Skaterpark in Halle-Neustadt wird offen über das Mitführen von Messern geredet. Für die neue "Y-Kollektiv"-Reportage "Gefährlicher Messer-Hype" spricht Laura Kipfelsberger in Halle (Saale) mit Jugendlichen, Boxtrainern, Türstehern und Menschen, die selbst Opfer von Messerangriffen geworden sind.In einem Boxclub in Halle-Neustadt trifft die Reporterin auf Ronny - hier aufgewachsen, heute Trainer und Mentor für Jugendliche. Seine Beobachtung: "Die sind bereit zuzustechen, das ist der Wahnsinn." Die Reportage zeigt, wie leicht man an teils verbotene Messer gelangt - online, ohne Altersprüfung. TikTok-Algorithmen verstärken den Hype, präsentieren Messer als cooles Accessoire. Selbst vermeintlich harmlose Kiosktreffen in Halle können eskalieren. Einer der Jugendlichen zeigt Laura eine Narbe: "Das ist mit 'nem Messer passiert."Was macht das mit Jugendcliquen - wenn das Tragen von Messern zur vermeintlichen Normalität wird? Und was sagt die Polizei zu dieser Entwicklung? In Bremen begleitet Laura schließlich eine Kontrolle in einer Waffenverbotszone - mit überraschendem Ausgang.Der MDR und "Y-Kollektiv"Einmal wöchentlich werfen junge Journalistinnen und Journalisten in Reportagen des "Y-Kollektivs" ihren ganz eigenen Blick auf die Welt. Authentisch, nah und menschlich. Das Format ist 2016 beim Content-Netzwerk funk gestartet. Seit 2024 steuert der MDR regelmäßig Reportagen für die ARD Mediathek bei und bringt so einen speziellen Blick aus seinem Sendegebiet ein.