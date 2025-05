Munsbach (www.anleihencheck.de) - Wird die US-Notenbank Federal Reserve am 7. Mai die Zinsen senken? Die Politik schreie "jetzt!", die Daten sagten "vielleicht", so Luca Pesarini, Chief Investment Officer (CIO) von ETHENEA Independent Investors S.A.Powell habe während seiner Rede beim Economic Club of Chicago Mitte April klar gemacht, dass er sich nicht von Politikern treiben lasse - selbst, wenn sie laut seien und auf Konfrontation setzen würden. Die Märkte hätten es verstanden: Die marktimplizierte Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Mai liege bei nur zwei Prozent. Im verbalen Showdown zwischen Trump und Powell gehe der Punkt klar an den FED-Vorsitzenden. ...

