In den Niederlanden lagen vergangenen Monat zwei Elektroautos an der Spitze der beliebtesten Pkw: der Kia EV3 und der Skoda Elroq. Insgesamt war jedes dritte neu zugelassene Auto ein Stromer, was von einer gewissen Stagnation zeugt. Außerdem auffällig: Die Tesla-Neuzulassungen sind um Dreiviertel eingebrochen. In den Niederlanden erreichten die reinen Elektroautos im April einen Anteil von 33,9 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen. Konkret kamen 9.206 ...

