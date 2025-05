München (ots) -Die Gäste u.a.:Julia Klöckner, CDU(Bundestagspräsidentin)Jan van Aken, Die Linke (Parteivorsitzender)Theo Koll (TV-Journalist und Moderator)Gabor Steingart (Media Pioneer)Anna Lehmann (taz)Kanzlerwahl und Umgang mit der AfD im ParlamentZu Gast die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU).Neue Bundesregierung und angekündigter PolitikwechselIm Studio u.a. der Parteivorsitzende Jan van Aken (Die Linke).Es kommentieren: Der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios Theo Koll, der Herausgeber von The Pioneer Briefing Gabor Steingart, die Leiterin des Parlamentsbüros der taz Anna Lehmann."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Fotos unter: www.ard-foto.deAgnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6026266