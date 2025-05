Berlin (ots) -Bereits zum dritten Mal lädt der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) seine Zuhörer*innen, Nutzer*innen und Zuschauer*innen im Rahmen der rbb-Dialogwoche dazu ein, mit dem rbb ins Gespräch zu kommen. Nach dem Motto "rbb im Dialog - Lasst uns übers Programm reden" können Berliner*innen und Brandenburger*innen in der Woche vom 19. bis zum 25. Mai 2025 an über 20 verschiedenen Dialogangeboten teilnehmen. Viele Redaktionen des rbb öffnen dann die Türen zu ihren Sendungen, laden ein zu einem Blick hinter die Kulissen und ermöglichen einen offenen und kritischen Austausch.Ulrike Demmer, rbb-Intendantin: "In unserer dritten Dialogwoche stellen wir wieder unser Publikum in den Mittelpunkt: Die, für die wir jeden Tag Programm machen, sind selbst Programm. Wir wollen hören, was unsere Zuschauer, Nutzerinnen und Hörerinnen sich wünschen, was sie kritisieren und was ihnen gut gefällt, um zu lernen und besser zu werden. Wir freuen uns auf Begegnungen und den Austausch mit den Berlinerinnen und Brandenburgern."Dialog in den Programmen des rbb und vor Ort in Berlin und BrandenburgVon Montag bis Freitag während der Dialogwoche lädt das Team der "rbb24 Abendschau" Interessierte zum Redaktionsbesuch ein. Je 20 Teilnehmende erhalten pro Tag eine Führung und können im Gespräch mit der Redaktionsleitung Fragen stellen und im Anschluss bei einer Live-Sendung dabei sein. Auch die Redaktion von "DER TAG" lädt ausgewählte Zuschauende zum Austausch nach Potsdam ein. Und der Oldtimer "Robur" von "rbb24 Brandenburg aktuell" und Antenne Brandenburg geht für eine Woche (Montag bis Samstag) in sechs verschiedenen Städten in Brandenburg auf Tour. Dort trifft er auf das Publikum des rbb, das vor Ort Kritik üben und Vorschläge mit rbb-Programmverantwortlichen sowie Reporter*innen diskutieren kann.Ausgewählte Hörer*innen von rbb24 Inforadio können an einer besonderen Führung im Haus des Rundfunks des rbb teilnehmen und anschließend mit einem Chef vom Dienst die Planungs- und Sendungsredaktion besuchen. Zuhörende bei radioeins können in Potsdam an Feedbackrunden zu verschiedenen Themen teilnehmen und ihre Meinung einbringen. Und auch bei radio3 können Interessierte mit den Macher*innen des Programms ins Gespräch kommen.Während der ganzen Dialogwoche können Berliner*innen und Brandenburger*innen per App oder WhatsApp Fragen stellen sowie Anregungen, Lob und Kritik äußern. Am "Feedback Freitag" von rbb 88.8 werden diese dann einen ganzen Tag lang im Radio beantwortet. Auch bei Fritz stehen beim "Ask Me Anything" in der Sendung "Blue Moon" am 20. Mai der Programmchef Tom Kölm sowie Content-Chef Jan Katona Rede und Antwort zu allen Fragen rund um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.Kinder und Familien können sich ebenfalls an der Dialogwoche beteiligen und beispielsweise in Potsdam das Sandmann-Hörfunkstudio kennenlernen. Im Regionalstudio von Antenne Brandenburg in Frankfurt (Oder) können Grundschulkinder den Redaktionsalltag erleben und selbst Radio machen.Digitaler Dialog mit der CommunityEin neues Format der diesjährigen Dialogwoche ist eine digitale Live-Tour durch das ARD-Hauptstadtstudio. Interessierte können im Rahmen der Live-Tour mit dem stellvertretenden Studioleiter und Moderator des "Bericht aus Berlin", Matthias Deiß, über Programminhalte diskutieren.Auch der Dialog auf den Social-Media-Kanälen des rbb soll während der Dialogwoche vertieft werden. In verschiedenen Postings werden dort Kommentare aus der Community aufgegriffen und anhand dieser die Arbeitsweise der Redaktion erklärt. Im Rahmen der Dialogwoche möchte der rbb so transparent machen, wie er Community Management auf seinen digitalen Kanälen handhabt.Alle Infos und TeilnahmeDas umfangreiche Programm der Dialogwoche und Infos, wie man teilnehmen kann, gibt es unter rbb-online.de/dialog/.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Presse und Informationprogrammpresse@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6026262