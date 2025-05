Kaufbeuren (ots) -Der Energieelektronik-Spezialist Q3 ENERGIE GmbH & Co. KG stellt auf der Intersolar Europe 2025 seine neu entwickelte Super Multi Box vor: Eine smarte DC Combiner Box für PV-Großanlagen und Solarparks - mit integriertem Feuerwehrschalter, Einzelstringüberwachung, Kommunikationsschnittstelle und einem völlig neuen, noch geheimen Feature.Die Super Multi Box vereint zentrale Funktionen moderner Photovoltaik-Infrastruktur:- Schutz- Trennung- Monitoring- Einfache IntegrationDer integrierte Feuerwehrschalter erlaubt eine DC-seitige Abschaltung direkt im Feld - ein entscheidender Sicherheitsvorteil bei Brandfällen und Wartungseinsätzen.Weitere Highlights:- Plug & Play dank MC4-EVO2-Stecksystem- Integrierter Überspannungsschutz (T1+T2 bis 1500 V DC)- Unterstützung von Modbus & Ethernet- Fernwartung via GUI-Software- Optional: Kommunikation über gepufferte LMP-Zellen"Mit der Super Multi Box liefern wir eine durchdachte, zukunftsfähige Lösung für mehr Sicherheit, Effizienz und Intelligenz in der DC-Systemtechnik", so Thomas Neumann, Geschäftsführer der Q3.Die Innovation wird erstmals auf der Intersolar Europe 2025, Halle B3, Stand B3.135 präsentiert. Die Super Multi Box ist ab sofort verfügbar.Über Q3 ENERGIEQ3 ENERGIE GmbH & Co. KG entwickelt und fertigt smarte Energieelektronik "Made in Germany" - spezialisiert auf DC-Systemtechnik für Photovoltaik, Speicher und Industrieanwendungen.Über das Produkt>> https://q3-energie.de/produkte/combiner-box/Pressekontakt:Sandra LüttschwagerQ3 ENERGIE GmbH & Co. KGMoosmangstraße 887600 KaufbeurenTel.: +49 (0)8341 90 80 334E-Mail: s.luettschwager@q3-energie.deInternet: www.q3-energie.deOriginal-Content von: Q3 ENERGIE GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101238/6026302